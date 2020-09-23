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牛仔直播「高速公路飆馬」　10幾台車一路護送！後面塞爆惹民怨

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記者張寧倢／綜合外電報導

美國芝加哥33歲男子霍林沃斯（Adam Hollingsworth）21日在一群摩托車騎士的護送下騎著馬，在高速公路馳騁南下，造成交通嚴重堵塞而遭到警察逮捕。自稱是「雷鬼頭牛仔」（Dreadhead Cowboy）的霍林沃斯表示，是想透過這個方式讓大家知道「孩子的命也是命」（Kids lives matter）。

根據《每日郵報》報導，21日下午4時伊利諾伊州的丹賴安高速公路（Dan Ryan expressway）正處於交通尖峰，卻出現一位自稱「雷鬼頭牛仔」的男子霍林沃斯騎著他7歲的馬匹努努（Nunu），在一群摩托車與其他車輛的護送之下一邊馳騁、一邊用自己的臉書直播了大約30分鐘，還大喊著「孩子的命也是命」。

▲▼芝加哥一名自稱「雷鬼頭牛仔」的男子日前騎馬上高速公路，遭到警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Adam Hollingsworth）

▲霍林沃斯自稱「雷鬼頭牛仔」透過在高速公路上騎馬宣揚自己理念，遭到警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Adam Hollingsworth）

據報導，在他騎著馬跑了幾英里後，終於在95街被警方逼上出口匝道而遭到逮捕。警方表示，霍林沃斯的騎行導致了高速公路的大範圍延誤以及長達數英里的交通堵塞，因此將面臨包含虐待動物、行為魯莽、違抗警察命令、妨礙交通、非法侵入州政府財產等多項指控，。

警方透露，努努的左蹄流血、右蹄受傷，身體的馬鞍上有瘡，現在被送到了芝加哥動物保護與控制中心接受治療。

霍林沃斯當時在臉書直播上說，「我想讓每個人都知道孩子的生命很重要，在他們的生命被重視之前，其他一切都不重要。」據《CNN》報導，這個活動目的在於提高人們對美國人口普查和兒童節目資助的意識。

▲芝加哥一名自稱「雷鬼頭牛仔」的男子日前騎馬上高速公路，遭到警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Adam Hollingsworth）

▲「雷鬼頭牛仔」被指控包括虐待動物與妨礙交通等多項罪名。（圖／翻攝自Facebook／Adam Hollingsworth）

霍林沃斯33歲的姐姐表示，她覺得弟弟可能被當成棋子，這可能與政治有關，是非常私人的事情，「除了在高速公路上騎馬之外，弟弟並沒有擾亂和平，也沒有傷害到任何人，他只是想讓別人聽到他的聲音，並沒有惡意，我不知道這有什麼好調查的。」霍林沃斯將於23日出庭，家人正在考慮幫他找個律師。

對此，市長辦公室發出聲明，「要引起人們對重大問題的關注，有正確的方式，也有錯誤的方式，而這次的噱頭無疑是非常錯誤的方式。」

▲▼芝加哥一名自稱「雷鬼頭牛仔」的男子日前騎馬上高速公路，遭到警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Adam Hollingsworth）

▲霍林沃斯原本就擁有數隻馬匹，並親自照顧這些馬。（圖／翻攝自Facebook／Adam Hollingsworth）

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