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共軍越過台海中線挑釁…南海頻動作　川普：這種事不會再發生

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▲▼美國總統川普2020年聯合國大會。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）

▲美國總統川普以預錄方式在聯合國大會上發言。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）

記者王致凱／綜合報導

中共解放軍近期在台海動作頻頻，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受媒體訪問時表示，美國正阻止共軍在台海及南海的軍事行動威攝北京。他轉述川普總統的說法稱，「夠了！我們不會讓這種事再發生。」

根據《華盛頓時報》（The Washington Times）報導，蓬佩奧談到目前日益加劇的中美關係局勢時，指責過去的美國政府無視中國活動，並暗示華府準備加大打擊在美國運營的中國網路公司，還打算在年底前完全關閉美國境內的孔子學院。

蓬佩奧說，「數十年來，我們已經允許中共許多威脅性或破壞性行為，無論是掠奪性經濟行為或是其他方面，他們持續擴大影響力。」蓬佩奧說，以「綏靖」的作法對待中共，才是美國最大的風險。

蓬佩奧表示，北京領導人必須認識到川普政府的嚴肅態度，以及川普在反擊中國擴張主義方面的承諾。蓬佩奧說，川普總統的態度很清楚，「美國並不想與中國發生衝突，中國也不想與美國衝突，美國希望中國減少製造局勢緊張。」

報導提到，根據1979年的《台灣關係法》，美國有義務保衛台灣免受來自大陸的攻擊，並要求華府向台灣出售防禦性武器。川普政府近期正式向台灣出售66架新F-16戰機，軍售案價值80億美元。據稱，此次軍售還包括能夠打擊中國目標的先進攻擊飛彈。

蓬佩奧說，美國決心透過經濟、外交和軍事手段來反制中國活動。他強調，「我們以前代政府未有過的方式，在南海和其他地方實現了航行自由」，「我們將捍衛自由，捍衛美國的權利，並確保我們能在國際水路中的任何地方轉運貨物。」

蓬佩奧表示，威攝中國的挑戰之一是，北京「從來不為違反承諾承擔責任」。他說，美國在歐巴馬政府時期承諾不會武裝南海，他們也曾承諾香港制度50年不變。蓬佩奧表示，美國對華政策，旨在迫使中共遵守承諾，「在台灣議題上也是如此」。

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