國民黨送出「反美豬公投」連署　民進黨：為一黨之私操控公投

▲國民黨赴中選會送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨23日提送「反美豬公投」第一階段連署到中選會審查。對此，民進黨發言人顏若芳表示，公投行使是憲法賦予人民的權力，對於國民黨提送公投案第一階段連署書，民進黨予以尊重，但對於國民黨企圖重製2018年的公投亂象，表示遺憾，「這顯示國民黨從不尊重公投直接民主的價值，而是為一黨之私，操控公投」。

但顏若芳也對國民黨從過去反對公投，到通過門檻超高的「鳥籠公投」，再到目前利用門檻降低後的公投提案，企圖重製2018年的公投亂象，表示遺憾。因為這顯示國民黨從不尊重公投直接民主的價值，而是為一黨之私，操控公投。

顏若芳強調，自從宣佈預計放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口以來，除了看到國民黨為了反對「台美夥伴關係深化」的政治操作，還發現網路上出現不少針對美豬的假訊息在流竄，其背後的動機，似乎也是想藉由混淆民眾視聽，企圖阻礙台美關係進一步的發展。

顏若芳表示，近來在網路上許多有關美豬的假訊息，如「夜市、攤商標示產地和查核困難，造成食安疑慮？」、「學校營養午餐會有美豬牛嗎？如果只使用國產豬肉，成本恐怕會增加？」、「台灣人愛吃豬內臟，美豬內臟大量進口怎麼辦？」、「 有人說，未來台灣養豬業者也可以使用瘦肉精？」等等，民進黨將在黨部臉書粉專提供正確的資訊，以利民眾能夠清楚辨識，不被假消息所誤導，以避免成為假消息的傳播者而誤觸法令。