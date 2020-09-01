雲林縣推動工業鍋爐升級　每座鍋爐最高補助50萬...減少空污

▲雲林縣政府辦理「109年度雲林縣工業鍋爐補助申請作業說明會」，計有40家廠商代表出席與會，會中積極詢問今年度補助資源名額及申請方式，並釐清補助資格條件等資訊。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為降低工業鍋爐空氣污染排放2018年起積極向經濟部爭取補助經費，盼透過補助縣內工廠改造或汰換鍋爐設備，改為使用低污染性燃料（天然氣、液化石油氣或柴油）取代傳統燃料油或煤之使用，以降低鍋爐空氣污染物排放量。

雲林縣政府2018年共補助16座工業鍋爐改善，核定總補助經費達569萬4201元及2019年121座工業鍋爐改善，核定總補助經費達5079萬820元，協助產業符合環保法規要求，達成鍋爐空氣污染減量目標、改善空氣品質。

雲林縣長張麗善表示，經濟發展與環境保護並行不悖、共存共榮，為加速改善空氣品質，推動空汙減量，以源頭減量，現階段執行重點是工業區鍋爐使用天然氣或液化石油氣為燃料，其中，雲林科技工業區已達93%，斗六工業區有55%，希望透過公私部門協力合作，持續提升改善。

建設處長李俊興表示，經濟部於今年2月修正「經濟部補助直轄市縣市政府辦理工業鍋爐改善作業要點」延長補助期間至今年度，雲林縣政府持續爭取獲經濟部核定109年度30座工業鍋爐改善補助額度、補助金額2,100萬元。

處長李俊興指出，為擴大宣導工業鍋爐改善，雲林縣政府辦理「109年度雲林縣工業鍋爐補助申請作業說明會」，邀請轄內工廠代表出席，協助產業瞭解鍋爐改善政策、鍋爐空氣污染法規管制趨勢，以及雲林縣工業鍋爐改善補助資源及申請作業方式等，計有40家廠商代表出席與會，會中積極詢問今年度補助資源名額及申請方式，並釐清補助資格條件等資訊。

建設處說明，工業鍋爐改善補助申請期限至2020年9月30日止，工廠應於2020年10月15日前完成工鍋爐改善並報本府辦理驗收查核。雲林縣內取得工廠登記或特定工廠登記之工廠，原使用固體或液體燃料且設置於2017年12月31日以前之既存工業鍋爐，改造或汰換工業鍋爐設備並改用低污染性氣體燃料、柴油，或停用工業鍋爐改用能源整合中心提供之蒸汽，均可提出申請。

每座鍋爐設備改造或汰換以補助新臺幣50萬元為上限、廠內低污染氣體燃料管線以補助20萬元為上限，且補助金額不得超過各項改善費用之49%。



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