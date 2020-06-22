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管浩鳴：陳同佳全家「支持他投案」　沒心情過父親節

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳在香港出獄，管浩鳴在旁陪同。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳去年10月23日在香港出獄，表示願意赴台投案接受審判，但至今已超過半年仍未來台。6月21日為香港的父親節，一直協助陳同佳的管浩鳴牧師表示，陳同佳的家人沒有心情慶祝節日，但全家都支持陳赴台灣投案。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴接受港媒採訪時提到，陳同佳的家人都承受了許多壓力，希望傳媒能給予空間，「陳的家人都支持他赴台灣投案，接受審判。」

▼陳同佳在台殺害女友潘曉穎，後逃回香港。（圖／翻攝臉書）

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路）

6月21日為香港的父親節，管浩鳴指出，陳同佳的家人沒有安排任何活動，也沒有心情慶祝。

管浩鳴6月初曾說明陳同佳的投案進度，他表示，陳同佳赴台投案的意願沒有改變，但要等台灣及香港通關之後再來安排。

此外，《ETtoday新聞雲》6月初也曾向陸委會詢問此案，陸委會發言人邱垂正表示，我方的刑事警察局與港方的警務處去年就已經建立了投案窗口，港府也將聯繫方式轉知給陳同佳，如果陳同佳確定要來台灣面對司法，可直接與窗口聯繫，相關的安排事宜都已準備就緒，「本案的關鍵就在陳同佳真實的投案意願，以及港府的責任感。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼ 陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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