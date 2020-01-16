港女命案家屬將向台申請「被害補償金」　料可獲150萬元

▲潘曉穎來台旅遊期間遭男友陳同佳殺害。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／台北報導

港女潘曉穎2018年2月在台遭男友陳同佳殺害，據了解，潘曉穎的家屬有意向我方申請被害補償金，料可獲得150萬元補償。不過，外界卻有聲音質疑，「香港人殺害香港人，台灣為何要給予補償？」陸委會發言人邱垂正表示，依據我國《犯罪被害人保護法》，只要受害人在中華民國境內遇害，都可以提出被害賠償金的申請。

邱垂正指出，命案發生之後，政府始終秉持著同理心、憐憫心，希望能夠彰顯司法正義，同時積極提供被害者家屬所需協助及相關資訊，包括可依《犯罪被害人保護法》規定申請的犯罪被害補償，「只要家屬提出申請，政府都會依法受理，希望能稍撫慰家屬心靈。」

▼陳同佳去年10月23日刑滿出獄，透露願來台投案。（圖／路透）



邱垂正提到，依據《犯罪被害人保護法》，被害者家屬可在兩年內向法務部提出申請，此案是發生在2018年2月，即將在今年2月到達法定期限。

不過，外界卻有聲音質疑，「香港人殺害香港人，台灣為何要給予補償？」邱垂正解釋，只要受害人是在中華民國境內遇害，依據《犯罪被害人保護法》，都可提出被害補償金的申請。

據了解，政府目前尚未收到正式的被害賠償金申請，但潘曉穎的家屬的確有意依照《犯罪被害人保護法》申請補償金，已在辦理前置的文書驗證手續。

據《犯罪被害人保護法》規定，「犯罪被害補償金」先由地方法院或其分院檢察署支付，之後再向犯罪行為人求償，而前期支付的經費，來源包含受刑人的勞作金、犯罪所得、沒收財產等 。

此外，兇嫌陳同佳出獄至今已近4個月，仍未來台投案，也未聯絡台灣設置的投案窗口。邱垂正強調，此案最大的關鍵在於港府的責任感，以及加害者的投案意願，「投案窗口早已建立，陳同佳可與我方窗口聯繫，相關安排事宜已準備就緒，一切依法辦理，不用假借他人。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

