影／抓到了！中壢隨機攻擊幼童...心痛媽PO文　警逮3犯怪叔叔送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一位黃姓女子23日在臉書《中壢人平鎮人-生活分享》粉絲專頁上貼文，本月21日下午，1名疑似精神狀況不穩定男子在中壢區中正路上手持安全帽攻擊1名1歲半的女童頭部，闖禍後立即逃逸，警方查獲該名男子到案，發現已有2、3次前科，且前案判決結果尚未出爐竟三度犯案…中壢警分局指出，員警在20分鐘內查獲涉案男子到案，女童家長雖未提告，但警方訊後仍依違反社維法依法偵辦。

▲桃園市葉姓男子21日下午在中壢區中正路上，突持安全帽攻擊1歲半女童，被路過車輛行車紀錄器拍攝下來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這名黃姓女子23日臉書《中壢人平鎮人-生活分享》粉絲專頁PO文，「21日當天是保姆阿嬤用推車推著女兒在路上行走，那傢伙從後方隨機拿了一頂安全帽就走到孩子前方直接朝她頭打下去，光是用想像的就無法接受了..心真的很痛！

孩子才1歲半實在很捨不得；該名男子不是第一次隨機攻擊，之前已有2-3次前科，之前判決結果尚未出爐就再度犯案…

▲桃園市葉姓男子21日下午在中壢區中正路上，持安全帽攻擊1歲半女童，警方在20分鐘內逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局表示，本案發生於21日下午5時許在中正路上，涉案者是27歲葉姓男子，其精神狀況不穩定，當日手持安全帽攻擊素不相識的女童後迅速逃離，警方獲報立即追查，在20分鐘內在中正路某店家內查獲男子到案，鑒於葉男之前曾有類似攻擊路人前科，警方訊後依違反社維法送辦，並依精神衛生法將其強制送醫。

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