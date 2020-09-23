　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾院通過80億臨時開支法案！　避免政府10月1日「斷炊」關門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

▲眾議院通過臨時開支法案避免政府9月30日斷炊。（圖／路透）

文／中央社

美國民主黨與白宮以及共和黨人達成協議之後，聯邦眾議院今天通過臨時開支法案（Stopgap Spending Bill）。此案目的在避免政府9月30日斷炊，能有足夠經費運作到12月11日。

法案在眾院過關後，仍須經聯邦參議院通過以及總統川普簽署，之後才會生效。

民主黨籍的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稍早宣布與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）達成協議，以避免政府大半部門在9月30日後斷炊。

她稍早發布聲明說，「我們已和共和黨達成共識」，「要對飢餓學童與家庭迫切需要的營養補助撥款近80億美元」。

今天遞出的眾院版法案，並未包含白宮為讓農場收入穩定而希望補助商品信貸公司（Commodity Credit Corporation）的211億美元款項，因為民主黨人認為，這是為了政治利益開出的空白支票。

裴洛西說，這項法案將納入農業補助，但會提高對商品信貸公司的問責，以避免「給農人的經費遭到濫用」。

►美眾院通過《防強迫勞動法案》　禁止新疆製商品進口
►川普26日宣布新大法官人選　幾確定可在參院過關
►中國必須為「中國病毒」負責　川普聯合國大會對北京撂重話！

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／熊熊爆分手特斯拉男後首發聲！「9愛心＋5符號」黑白照留
友人說「黃鴻升蹲在那裡看大家」　李易鼻酸擺椅子：怕你腳痠
快訊／新增輸出病例19例！菲律賓、日本民眾自台灣返回母國遭確
味全龍簽下王維中5年3個月合約曝光！總額超高
快訊／峮峮送別小鬼後首發聲：不曉得哪天我才會復原
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美眾院通過80億臨時開支法案！　避免政府10月1日「斷炊」關門

他出席愛妻喪禮「20米大樹突倒下」慘被當場壓死！6歲兒見屍爆哭

捷克「我是台灣人」T恤爆紅！廠商宣布在台灣販售

第75屆聯合國大會！南韓總統文在寅16分鐘「演說全文」

她PO「開房影片」炫耀！穿暴露衣拍片引9萬人觀看...怒罵：不知羞恥

住對面10幾年不認識　因為封城...IT男陽台上「靠眼神」追到鄰居

酒吧10時關門！強生坦言：英國防疫新制將實施6個月↑　業者崩潰

美國1天死800人！年底可能飆破40萬　川普：我防疫做得很出色

臉書正面對戰中國水軍！　155個假帳號狂發假消息遭移除

逼川普退選！投毒女寫恐嚇信怒罵「醜陋暴君小丑」　拒絕認罪

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

美眾院通過80億臨時開支法案！　避免政府10月1日「斷炊」關門

他出席愛妻喪禮「20米大樹突倒下」慘被當場壓死！6歲兒見屍爆哭

捷克「我是台灣人」T恤爆紅！廠商宣布在台灣販售

第75屆聯合國大會！南韓總統文在寅16分鐘「演說全文」

她PO「開房影片」炫耀！穿暴露衣拍片引9萬人觀看...怒罵：不知羞恥

住對面10幾年不認識　因為封城...IT男陽台上「靠眼神」追到鄰居

酒吧10時關門！強生坦言：英國防疫新制將實施6個月↑　業者崩潰

美國1天死800人！年底可能飆破40萬　川普：我防疫做得很出色

臉書正面對戰中國水軍！　155個假帳號狂發假消息遭移除

逼川普退選！投毒女寫恐嚇信怒罵「醜陋暴君小丑」　拒絕認罪

搶救國5！北宜客運特定假期擬「全額補助」　林佳龍預告盡快試辦

溢價飆3662%！「杜康-DR」狠甩元大石油正2紀錄　分析師看傻

快訊／屏東枋山台1線車禍！小巴追撞自小客　車尾潰縮駕駛慘受困

裘爺冥燈再現！G3賽前斷言金塊死定了　網：不愧東方神秘力量

國內新冠肺炎維持509例確診「22人住院隔離中」

紅到德國！伊登戴冠軍神帽再奪冠　王惠美祝賀：邀冬奧後回彰化

快訊／北市養護所火警奪3命！　負責人「過失致死」諭令30萬交保

鍾欣凌曝《我的婆婆》走向　爆雷被經紀人瞪：不要再聊了！

「長照住宿床位不夠」無牌養護所大火釀2死　陳時中：一直在持續佈建

神還原！台中手搖飲打造「用喝的鳳梨酥」　還放了養顏聖品桂花銀耳膠

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

泰王揮霍上百億「驚人帳單」曝光

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

川普撂重話：中國必須為疫情負責

非洲330頭大象暴斃　詭異謎團揭曉

警朝自閉症兒連開11槍　畫面曝光

川普26日宣布新大法官人選　幾確定可在參院過關

中籍死囚花5個月挖直徑60公分地洞　通下水道逃獄

15歲女剛開學就懷孕！竟因被閨蜜找去多人運動

黎巴嫩南方竄灰煙　爆炸點竟是軍火庫

張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

《彭博》盛讚蔡英文：2020難有贏過她的領導人

女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

美國新冠染疫死亡　突破20萬人

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

更多熱門

相關新聞

第75屆聯合國大會！南韓總統文在寅演說全文

第75屆聯合國大會！南韓總統文在寅演說全文

南韓總統文在寅於首爾時間23日凌晨透過影像發表第75屆聯合國大會演說，以下為其演說全文翻譯：

臉書移除155個狂發假消息帳號

臉書移除155個狂發假消息帳號

逼川普退選！　53歲投毒女拒絕認罪

逼川普退選！　53歲投毒女拒絕認罪

「選舉人團」贏者全拿　選民意見分歧

「選舉人團」贏者全拿　選民意見分歧

川普連任選情不樂觀

川普連任選情不樂觀

關鍵字：

眾議院臨時開支法案北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面