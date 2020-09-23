內湖公車1死！採訪記者返家才知「死者竟是父親」　當場崩潰

▲內湖公車衝人行道造成1人死亡，採訪記者事後驚覺死者是自己父親，當場崩潰痛哭。（圖／CTWANT提供）

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台北市內湖區21日晚間8時許，47歲的三重客運許姓司機疑似因駕駛疲勞打瞌睡，不慎誤踩油門，使公車一路衝撞上人行道，造成1死1傷。一名許姓記者因剛好在事故地點附近，便搶先趕赴現場協助同事採訪，沒想到返家後竟接到警方來電，才驚覺死者竟是自己的父親，當場崩潰痛哭。

根據《自由時報》、《中時新聞網》報導，事發當時許姓司機駕駛著三重客運藍26路線公車，行經內湖路一段，靠近捷運西湖站路口，卻疑似因疲勞打瞌睡，誤踩油門使整輛公車暴衝上一旁的人行道，不但撞倒24輛機車，還使當時坐在機車上休息的54歲許姓行人身受重傷，一名正在路邊巡邏的西湖派出所員警也遭波及，兩人被緊急送醫治療。

而事發當時，一名電視台許姓記者剛好在附近用餐，聽聞發生重大車禍急忙趕赴現場協助同事進行採訪。由於警方到場後便將事故現場進行封鎖，因此這名許姓記者始終不知傷者身分，直至採訪結束返家時接到警方來電，才驚覺剛才採訪完的車禍現場傷者竟是自己父親，而許姓記者父親因在遭遇車禍時頭胸皆受到重創，經搶救後宣告不治，讓他當場在派出所內崩潰痛哭失聲。

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