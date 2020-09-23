美眾院通過《防強迫勞動法案》　禁止新疆製商品進口

▲美國眾議院高票通過新一個對中政策。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

美國眾議院今天高票通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，要禁止所有新疆製商品進口，並要求美國總統每年點名涉及新疆強迫勞動的中國官員，並以凍結資產、拒絕入境等措施制裁。

眾議院今天以406票贊成、3票反對的壓倒性票數，通過3月由美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）領銜提出的「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

由於新疆強迫勞動議題近期引發國際關注，該法案是以加速處理方式，跳過一般委員會審議程序，直接送進眾院院會審理。眾院版法案通過後，還須待參院通過共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）3月提出的對應版法案，法案才能送交總統川普簽署後生效。

根據眾院版法案，除了美國海關與邊境保護局（CBP）所列之例外貨品，所有部分或整體於新疆維吾爾自治區所製造的商品，將被視為強迫勞動下的產物，法案生效日120天起不得再進口至美國。

法案也要求美國總統，在法案生效180天內及往後每年，點名涉及強迫新疆維吾爾族、哈薩克族及其他穆斯林少數族群勞役的人士，包括中國官員在內，或是違法進口新疆強迫勞動商品的人士，並對其祭出凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施。

此外，法案要求美國國務卿，定期評估新疆強迫勞動情事是否廣泛且系統性，及針對如何增進國際意識制定策略，並向國會繳交報告。

根據法案，國務卿也須點名直接或間接在新疆使用強迫勞動的中國實體、作為相關商品進口中間人的中國公民，及在美國販售新疆強迫勞動產物的企業等，並將名單連同上述報告一併交給國會。

新疆人權議題近日因迪士尼真人電影「花木蘭」爭議再次引發關注，美國海關與邊境保護局14日才以涉嫌強迫勞動生產為由，對部分來自新疆的服飾、棉製品、髮製品與一家安徽企業生產的電腦零件發布暫扣令（Withhold Release Order）。