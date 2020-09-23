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篩選媒體？港警修改「記者定義」　記協轟打壓新聞自由

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▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

▲港警上月抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港警方22日表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，只持有記者協會會員證或攝影記者協會會員證，不再符合「傳媒代表」的定義，此舉是為令前線警員，更有效及快捷辨識傳媒代表。消息指，最快會於今（23）日生效。

據《香港01》報導，警方22日去信4個傳媒協會，表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，分為兩種類，包括「已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構」、「國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構」。

港警信函中指，經修訂後會有「更明確及清晰定義」、「讓前線人員能夠更有效及快捷地辦識傳媒代表」，並提到警隊傳媒聯絡隊自今年5月已擴大編制至超過300人，「傳媒聯絡隊會向前線人員提供訓練，讓他們理解傳媒的工作，知己知彼。」

目前《警察通例》第39章的「傳媒代表」定義，包括持報館、通訊社、電視台及電台所發出的記者、攝影師及電視台工作人員證件人士，同時涵蓋持記協會員證、攝影記者協會會員證的媒體。不過在新安排下，警方將不再承認只持記協證或攝記協證的媒體。

▲▼香港警察。（圖／路透）

▲香港警察。（圖／路透）

不過此舉也引發外界反彈，認為是打壓新聞自由。香港記協、明報職工協會和壹傳媒工會等團體連署聲明，嚴正抗議，指香港基本法明確保障香港居民的新聞自由，多年來不少自由記者和未有在政府新聞處發布系統登記的媒體，都曾在現場報導事實，警方不應透過行政手段，篩選官方認可媒體，損害港人權利。

聲明說，警方今次在完全無討論和諮詢下，片面作出重大修訂，一手破壞雙方建立多年的關係，要求警方取消修訂，否則會採取一切可行和必要的措施回應。

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