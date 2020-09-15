12港青偷渡台灣被「送中」　林鄭月娥：只有1人涉違反港國安法

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

歷時14天的香港全民檢測14日正式結束，截至14日晚8時，累計完成約178萬個樣本的檢測。香港特區政府行政長官林鄭月娥15日出席行政會議前見記者，回應全民普篩計畫成效，以及12名港人涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警截獲一事。

據《香港電台》報導，林鄭月娥表示，參與全民檢測令家人、同事安心，也是為抗疫工作出一份力。她感謝6000多名醫護人員、4000名公務員擔任支援工作，很高興市民認為人員表現專業。

林鄭月娥還強調，最重要是感謝中央支援，每日進行10萬計檢測，短時間提高香港的檢測能力，否則檢測工作難有成效。

此外，對於有關普篩計畫的成效、經費等後續問題，林鄭月娥透露15日下午會召開記者會進一步交代。此外，下午的記者會也會公佈下一階段，即由9月18日起的新社交距離措施。

至於12名港人被扣押問題，林鄭月娥指出，事件本質是有人偷越國（邊）境罪，屬內地（大陸）司法管轄區問題，由內地處理非常恰當。她透露，當中只有一名港人涉違反香港國安法。

此前，據深圳市公安局鹽田分局官方微博13日通報，8月23日，廣東海警查獲的12名非法越境人員，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪被警方依法採取刑事拘留強制措施；目前，案件正在偵辦中。

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