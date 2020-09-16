　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黃手套秀「反送中經典手勢」長達14秒　港劇導演慘了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港民眾在反對港版國安法、反修例上街示威時，常一手比五，表達五大訴求口號。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港電視台TVB近日播出電視劇《愛·回家之開心速遞》，廣受好評，但觀眾和網友於日前播出的一集中，發現畫面中疑似有「反修例」示威抗爭期間，被廣為流傳的「五大訴求、缺一不可」手勢，引發熱議，更有人因此罷看。據港媒報導，TVB已對此展開徹查，該劇導演更秒被解雇。

去年香港爆發「反修例」示威抗爭，民間團體提出五大訴求，遂「五大訴求、缺一不可」被廣為流傳成口號、標語和「一手比五、一手比一」的手勢，也被中共定義為所謂的「亂港手勢」，在港版國安法上路後，遭嚴格檢視。

▲▼香港無線（TVB）高收視率情景劇《愛·回家之開心速遞》在9日播出一集中，出現用黃手套擺出疑似帶有政治訴求的手勢。（圖／取自TVB）

▲香港無線（TVB）高收視率情景劇《愛·回家之開心速遞》在9日播出一集中，出現用黃手套擺出疑似帶有政治訴求的手勢。（圖／翻攝自TVB）

香港《星島日報》報導，《愛·回家之開心速遞》在上周三（9日）播出的一集中，有一幕出現一對黃色手套，其擺法讓人聯想到「五大訴求、缺一不可」手勢，整整出現14秒。

TVB第一時間表示，會嚴肅了解並跟進事件，會徹查並緝拿「真兇」。但對於有報導稱，TVB已經解雇該集導演Justin，TVB發表聲明稱，不會評論個别員工離職事宜，事件仍在調查中，「如果是有人刻意破壞，TVB會嚴肅處理，絕不容許類似事件發生。」

據了解，赴該拍攝該集的導演Justin於15日正式離職，他也是在該劇中飾演言少一角的馮肇均，2012年加入TVB後，作品包括有《大太監》、《梟雄》及《愛·回家》系列等。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
黃鴻升驟逝　《玩很大》團隊取消下週錄影忍痛協辦後事
小鬼黃鴻升4年前曾逃「奪命死劫」！救小黃司機一命網淚：善良的
快訊／黃鴻升初步相驗結果出爐！檢方：家屬同意解剖
快訊／黃鴻升遺體送抵二殯！父親現場快閃眉頭深鎖
去年1月才交屋！小鬼花4280萬買奇岩新家　曾喊拼還千萬房貸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美偵察機疑用「虛假電碼」飛南海　陸：性質惡劣「擾亂航空安全」

中通快遞計畫在港二次上市　集資15.6億美元

「友台派」岸信夫入菅義偉新內閣　陸籲恪守一中原則

黃手套秀「反送中經典手勢」長達14秒　港劇導演慘了

為打動川普過關　TikTok總部留美國「增加2萬員工」

港府推出第3輪防疫基金240億　財政赤字預計破3000億元

華為遭斷供　中紀委喊話：中國晶片產業涅槃開端

香港第三波疫情獲得控制　迪士尼、海洋樂園將恢復營運

6800名台生報考陸大專院校　馬曉光：歡迎來大陸追求人生夢想

國台辦指搞台獨將粉身碎骨　學者坦言兩岸恐擦槍走火

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

美偵察機疑用「虛假電碼」飛南海　陸：性質惡劣「擾亂航空安全」

中通快遞計畫在港二次上市　集資15.6億美元

「友台派」岸信夫入菅義偉新內閣　陸籲恪守一中原則

黃手套秀「反送中經典手勢」長達14秒　港劇導演慘了

為打動川普過關　TikTok總部留美國「增加2萬員工」

港府推出第3輪防疫基金240億　財政赤字預計破3000億元

華為遭斷供　中紀委喊話：中國晶片產業涅槃開端

香港第三波疫情獲得控制　迪士尼、海洋樂園將恢復營運

6800名台生報考陸大專院校　馬曉光：歡迎來大陸追求人生夢想

國台辦指搞台獨將粉身碎骨　學者坦言兩岸恐擦槍走火

沒想過才奇怪！　鄭運鵬讚鄭文燦誠實自爆選總統的想法

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.5點

YooA拿一位爆哭！Oh my girl隊長跳上舞台幫伴舞　深厚感情看哭粉絲

快訊／新北萬里男遭西瓜刀連6砍　背部切開30公分傷口爆血送醫

2020週年慶／小資女必買懶人包TOP10　小黑瓶買一送一超划算

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

短腿貓越獄！奴才「騰空攔截」秒撈回　牠狂失敗超傻眼

聯絡簿被壓！小奴才輕聲喊醒「喵紙鎮」　溫柔暖舉網讚

大門上方有樑穿過「凡事搥心肝」　命理師提點：一直錯過機運

小鬼黃鴻升驟逝《玩很大》團隊取消下週錄影　忍痛協辦後事

黃鴻升北投猝逝！發現時「已屍僵」…接體車抵達住家樓下

大陸熱門新聞

富商性侵兒媳爆「手伸褲檔」反轉片　兒出面回應！

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男大生大罵底層豬！外送員淡定吐12字網讚爆

陸「振華數據」2900台灣名單曝　馬英九、宋楚瑜入列

不喝水！12歲獨子常熬夜一查癌末

ECFA協議將中止？　國台辦回應

兩兄弟被遺忘在校車！爆烤140分鐘弟弟腦死

協調央視主播道歉 國台辦回應

台資麵包店宜芝多上海爆關店潮

公路驚見「陷阱公廁」！車輛困沙堆被要拖車費

嚇唬女友！　男凌晨「大字型」仰躺路中央被撞飛

北京鷹派主導求和風暴　國台辦回應

國台辦批民進黨阻礙兩岸交流

單親少女跳河自殺亡！告別媽媽：妳一定要幸福啊

更多熱門

相關新聞

CNN：台灣取代香港成民運人士避風港

CNN：台灣取代香港成民運人士避風港

美國有線電視新聞網《CNN》15日一則深度新聞報導認為，過往香港曾是中國異議人士躲避官方追緝的藏身地，港版國安法實施之後，台灣成為了民運抗爭者口中新的避風港，接納了脫離統治的中國人民。

林鄭月娥：第三波疫情已經受控

林鄭月娥：第三波疫情已經受控

美調整中港旅遊警告　陸外交部回應

美調整中港旅遊警告　陸外交部回應

習近平會梅克爾、歐盟主席

習近平會梅克爾、歐盟主席

12港青偷渡被送中！林鄭月娥：1人涉違反港國安法

12港青偷渡被送中！林鄭月娥：1人涉違反港國安法

關鍵字：

反修例港版國安法港區國安法國安法反修例五大訴求缺一不可TVB分裂國家一國兩制粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

小鬼IG最後發文曝光！　死訊前1天才開心互動愛犬

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面