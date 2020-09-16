黃手套秀「反送中經典手勢」長達14秒　港劇導演慘了

▲香港民眾在反對港版國安法、反修例上街示威時，常一手比五，表達五大訴求口號。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港電視台TVB近日播出電視劇《愛·回家之開心速遞》，廣受好評，但觀眾和網友於日前播出的一集中，發現畫面中疑似有「反修例」示威抗爭期間，被廣為流傳的「五大訴求、缺一不可」手勢，引發熱議，更有人因此罷看。據港媒報導，TVB已對此展開徹查，該劇導演更秒被解雇。

去年香港爆發「反修例」示威抗爭，民間團體提出五大訴求，遂「五大訴求、缺一不可」被廣為流傳成口號、標語和「一手比五、一手比一」的手勢，也被中共定義為所謂的「亂港手勢」，在港版國安法上路後，遭嚴格檢視。

▲香港無線（TVB）高收視率情景劇《愛·回家之開心速遞》在9日播出一集中，出現用黃手套擺出疑似帶有政治訴求的手勢。（圖／翻攝自TVB）

香港《星島日報》報導，《愛·回家之開心速遞》在上周三（9日）播出的一集中，有一幕出現一對黃色手套，其擺法讓人聯想到「五大訴求、缺一不可」手勢，整整出現14秒。

TVB第一時間表示，會嚴肅了解並跟進事件，會徹查並緝拿「真兇」。但對於有報導稱，TVB已經解雇該集導演Justin，TVB發表聲明稱，不會評論個别員工離職事宜，事件仍在調查中，「如果是有人刻意破壞，TVB會嚴肅處理，絕不容許類似事件發生。」

據了解，赴該拍攝該集的導演Justin於15日正式離職，他也是在該劇中飾演言少一角的馮肇均，2012年加入TVB後，作品包括有《大太監》、《梟雄》及《愛·回家》系列等。

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