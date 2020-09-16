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香港15日首度零確診！　林鄭月娥：第三波疫情已經受控

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▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港新一輪疫情已經受控。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港7月再度爆發新冠肺炎疫情，政府祭出多措施來遏制病毒擴散。行政長官林鄭月娥15日宣佈，新冠病毒普及社區檢測計畫14日晚圓滿結束；香港15日也出現新一輪疫情以來第一次本地零確診，這些事件都標誌著第三波新冠肺炎疫情已經受控，市民可陸續恢復正常生活。

林鄭月娥表示，學生可在下周開始分批回校上課，各種商業活動也可逐步恢復，但不能掉以輕心，須緊守一些防疫措施；特區政府會繼續嚴陣以待、迅速應變，特區政府也希望能夠儘快爭取適當有序地通關，因為只有通過恢復經濟，各行各業才能有更好發展。

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲港版方艙醫院。（圖／路透社）

她通報，中央支援特區抗疫的工作一共有3個項目，包括已完成的普及社區檢測計畫；在亞洲國際博覽館鄰近土地上興建一座兩層高的臨時醫院，提供可容納超過800張病床的負氣壓病房和相關醫療設施；在現有亞博館八號館至十一號館增設社區治療設施，配置大約1000張病床，而其中部分設有負氣壓系統；後兩個項目的大部分前期及設計工作已完成。

特區政府財政司司長陳茂波也在記者會上表示，特區政府將要推出的第三輪防疫抗疫基金以及其他支援紓困措施共計約240億港元，加上前兩輪防疫抗疫基金措施、財政預算案措施等，財政支出逾3000億港元，占本地生產總值約11%。

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