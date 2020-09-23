羅智強自認不輸任何立委　要成為「上任即拚市政的台北市長」

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

2022年台北市長選舉前哨戰已開打，前台北市長郝龍斌昨天表示，台北市議員羅智強是適任的人選。羅智強23日重申，自己下個目標是角逐台北市長，當年僅參選議員是為更熟悉市政，目標成為一個上手就可以拚市政的台北市長，有自信絕不輸給任何一個立法委員。

藍營備戰2022首都市長，除了人氣立委蔣萬安、羅智強已表態角逐，也傳出前高雄市長韓國瑜有意參選。

羅智強22日舉行新書發表會，邀請前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌等人出席，由於馬、郝曾擔任過台北市長，外界揣測邀這兩人出席，與羅智強表態參選台北市長有關。

值得注意的是，郝龍斌在發表會上表示，要參選台北市長的人，必須對市政夠了解，一上任就能接手市政、重開機，不要先胡亂做2、3年後才進入狀況，從這角度來看，羅智強是非常適當的人選，郝的表態引人遐想。

而且藍營內部這次競爭激烈，蔣萬安有人氣立委的光環加持，反觀羅智強雖曾任府秘書長，但現僅為市議員，政治聲量略顯不足。不過，羅智強23日在臉書透露自己當年未參選立委的原因，他表示，當初告訴郝龍斌，他的下一個目標就是選台北市長，所以想先去市議會補足自己的不足，並減少自己摸索的時間，成為一個一上手就可以拚市政的台北市長。

羅智強轉述，朋友曾問，「你曾當過總統府副秘書長，理應參選立法委員，選台北市議員，是不是有點降格？」但他認為，台北市議員有台北市議員的責任，立法委員有立法委員的責任，並沒有誰的位階高、誰的位階低的問題。

同為表態參選的蔣萬安，目前民調不論藍綠皆保持領先。羅智強表示，正因為曾當過總統府副秘書長，輔佐馬英九總統國政，兩岸國防外交經濟教育文化，很多重大政策，論起對國政的歷練，他有自信，絕不輸給任何一個立法委員。

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