羅智強吐槽江啟臣：太傻太天真　中選會不卡案怎對蔡英文交代？

▲羅智強狠酸中選會不卡案，怎對蔡英文交代。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣22日上午率黨務幹部和立委，將「公投綁大選」和「反萊豬顧食安公投」2項合格份數的公投連署書遞交至中選會。對於江啟臣盼中選會別卡案，台北市議員羅智強還吐槽，「主席，你太傻太天真」。

羅智強表示，很不好意思，要來吐槽江啟臣主席，主席一開始有講今天把人民的憤怒、人民的意見、還我公投跟食安公投送到中選會，主席第一件事就希望中選會不要卡案，「主席，你太傻太天真，中選會不卡案，怎麼對蔡英文交代？」

▲江啟臣率黨團同志遞交連署書。（圖／記者林敬旻攝）

羅智強指出，中選會有沒有膽量卡案，看的不是國民黨，看的是全台灣人民，「我們人民的憤怒，站在後面，就盯著中選會，看你敢不敢卡案！」民進黨是一個怎麼樣的政黨？當初高舉公投、還權於民、說公投要綁大選、一定要綁大選，是蔡英文、蘇貞昌、陳其邁，結果把公投和大選拆開來，閹割公投，背叛蔡同榮和林義雄，也是蔡英文、蘇貞昌和陳其邁。

▲國民黨赴中選會送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（圖／記者林敬旻攝）

羅智強還說，今天帶著民進黨的神主牌「公投綁大選」來到中選會，請中選會主委好好對得起民進黨的列祖列宗，有沒有膽量來卡「還我公投」連署案，去看看民進黨列祖列宗。