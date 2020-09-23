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酒吧10時關門！強生坦言：英國防疫新制將實施6個月↑　業者崩潰

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▲▼英國首相強生在國會下議院發言。（圖／路透）

▲英國首相強生表示，第二波的防疫新制可能會持續到6個月以上。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國首相強生（Boris Johnson）22日晚間發表電視演說時表示，為了有效控制疫情，將採取第二階段的防疫措施，其中包含要求所有餐廳與酒吧提早打烊，且新的防疫管制措施恐將持續6個月以上，讓餐飲業者大喊吃不消。另一方面，強生也呼籲英國民眾繼續在家上班，減少群聚感染風險。

根據《路透社》報導，英國科學家日前警告政府，如果不盡快採取行動，英國在10月中恐將爆發另一波疫情，死亡人數也會持續飆升。有鑑於此，首相強生22日發表電視演說，呼籲民眾配合進一步的防疫措施，共同度過這個艱難的時機。

強生說，「我們現在必須採取行動，否則未來會面臨更嚴格的措施。只有我們共同努力遏制病毒，大家才可以繼續工作，商店與學校繼續營業，國家繼續前進。」強生要求民眾出入各場合時應配戴口罩，否則將被處以更高額的罰金。此外，強生也表示，在第二波的限制規範中，餐飲與酒吧業者必須在晚上10時前結束營業，且只能提供桌邊服務，顧客不可排隊或是使用自助式服務。

事實上，不久前英國政府才鼓勵民眾重返辦公室工作，如今政策卻大轉彎，強生在演說中呼籲上班族盡可能繼續留在家中工作。然而即使強生並未像3月時一樣進行全面封鎖，但這項防疫限制措施恐怕將持續6個月，確保疫情真的穩定下來。

強生表示，「有些人認為不需要這些強硬的限制措施，每個人必須自行承擔染疫風險，但我必須說，這些風險並非自己可以控制的，新冠病毒的現實就是，一個人的輕微咳嗽，有可能就會成為另一個人的喪鐘。」

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