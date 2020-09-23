「MD、MIT」雙鋼印口罩開始配送　食藥署：9/24前先賣不排除停配

▲雙鋼印口罩正式出爐。（圖／記者唐詠絮攝）

記者嚴云岑／台北報導

國產醫用口罩加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印，將於9月24日起正式開賣，新版口罩今（23）日起已由郵局配送中。食藥署向藥師公會發出公告，請藥局配合拿到口罩後，不得先行開賣，先銷售者不排除採取停配措施。

黑心口罩混充事件連環爆，為挽救國家隊聲譽，中央流行指揮中心要求自9月17日以後生產的醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，也恢復全面徵用。9月24日起，民眾到藥局購買的實名制口罩均為雙鋼印，超商或通路取貨者，則要到10月12日後才領得到，第16、17期預購者，也可順延至該時領取。

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食藥署公告指出，9月24日起口罩帳目會重新計算，系統會帶入成人1800片、兒童200片，如果9月23日起就先賣，VPN系統會對不起來，也會被視為違規，屆時不排除採取停配措施。至於無雙鋼印口罩的清點、打包、回收等後續回收方式，食藥署表示，將另行通知。

食藥署醫療器材及化粧品組研究員王兆儀表示，國產平面式醫用口罩雙鋼印標示，將於9月24日正式上路，為了防止新舊標示造成混亂，確保民眾從實名制購買口罩，都能領到雙鋼印醫用口罩，指揮中心規劃109年9月17日到10月31日間，徵用所有具雙鋼印之平面式醫用口罩，這也代表最快11月起，民眾才能在在市面上買到盒裝雙鋼印醫用口罩。