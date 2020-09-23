陸客至澳門旅遊簽證今恢復　十一假期估人潮暴增

▲新冠肺炎疫情期間，澳門旅遊業低迷。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

評估新冠肺炎疫情趨緩，9月23日起，大陸全國出入境管理部門，恢復居民赴澳門旅遊簽注辦理。據陸媒報導，不少地區一開放，就吸引市民大排長龍前往申辦，市民表示，「等了大半年終於恢復了，原本的旅行計劃可以實現了。」

根據大陸官方公告，從23日開始，大陸全國公安機關出入境管理部門將恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注，但暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員赴澳門出入境證件及簽注申請。

澳門的士（計程車）總商會副會長凌世威說，其實我們已經等了很久了，希望趁著這個兩個雙（節）假期，可以幫澳門重啟一下。「疫情嚴重的時候有1900架的士，差不多有1500架是停運的。」

據了解，為迎接即將到來的中秋節、十一長假旅遊人潮，澳門特區政府推出「擴客源、興經濟、保就業」計畫，就涵蓋要為大陸遊客發放2.9億澳門元（約合新台幣10.7億元）的消費券，並聯合澳門航空等多個商家推出酒店、機票五折優惠。

央廣《國際在線》引述澳門政府表示，澳門和珠海將繼續聯手舉辦國慶煙花表演，原定於12月份舉辦的第六屆光影節也提前到9月26號揭幕，為迎接遊客熱身。此外，澳門還將會舉辦國際美食文化節、國際音樂節等活動。

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