挪威進口「凍尖吻平鮋」外包裝驗出新冠　陸海關暫停該企申報1周

▲挪威進口「凍尖吻平鮋」外包裝驗出新冠。（圖／翻攝自陸海關總署官網）
記者鄭思楠／綜合報導
據大陸海關總署官網23日通報，從挪威進口一批的凍尖吻平鮋1個外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，根據海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起暫停接受挪威GADUS NJORD（註冊編號為N2204）水產品生產企業產品進口申報1周，期滿後自動恢復。
3天前，大陸吉林省20日才公告，長春市發現進口魷魚的外包裝樣本呈現新冠病毒陽性反應，其中一件10公斤的貨物已經流入市面。
▲挪威進口「凍尖吻平鮋」外包裝驗出新冠。（圖／翻攝自陸海關總署官網）
記者鄭思楠／綜合報導
據大陸海關總署官網23日通報，從挪威進口一批的凍尖吻平鮋1個外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，根據海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起暫停接受挪威GADUS NJORD（註冊編號為N2204）水產品生產企業產品進口申報1周，期滿後自動恢復。
3天前，大陸吉林省20日才公告，長春市發現進口魷魚的外包裝樣本呈現新冠病毒陽性反應，其中一件10公斤的貨物已經流入市面。
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