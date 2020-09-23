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美國1天死800人！年底可能飆破40萬　川普：我防疫做得很出色

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▲▼美國肺炎疫情失控，死亡人數突破20萬。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國肺炎疫情失控，年底前數字可能翻倍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國新冠肺炎死亡人數在22日突破了20萬，比起排名第二的巴西13.7萬死亡病例，遙遙領先多了6萬多人。川普表示，有20萬人死於疫情是一件「可惜」的事，但如果他沒有做出相應措施，死亡人數也許會達到250萬、350萬人，「我們做得非常出色。」華盛頓大學預測，至今年底死亡人數將翻倍達到40萬。

根據《紐約時報》最新統計，截至當地時間22日晚間9點確診超過690萬例、死亡人數來到20萬658人。《CCN》22日分析，從2月6日發生第1例死亡至今，平均每天有858人以上死亡，死亡人數相當於連續66天發生911恐攻事件，超過了最近五次戰爭（在韓戰、越戰、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭和波斯灣戰爭）的犧牲者人數。

據《美聯社》報導，川普18日表示，如果我們沒有做出任何應對，死亡人數會達到350萬、250萬，也許是300萬人，「我們在防治COVID-19方面做得非常出色。」但NORC中心公共事務研究中心民調顯示，只有39%的美國人認同川普對疫情的處治，且儘管川普在共和黨選民內有84%的支持率，但有4分之1的黨員表示不同意他對公共衛生危機的管理。

▲▼美國肺炎疫情失控，死亡人數突破20萬。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國2月以來平均每天有858人死亡，死亡人數相當於連續66天發生911事件。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，在2月還只有15人死亡時川普還曾表示，會在數日內將死亡人數降到「接近於零」。官員4月初估計，即使採取了所有可能的措施，至少也將有10萬人死於肺炎。當時川普卻說，「數字還要再下修，我認為我們的狀況要好得多。」直到最近才改口稱，20萬人死亡「是件可惜的事情」，情況可能會更糟，但美國已做得很好，股市也在上漲，仍然是成功案例。

報導引述華盛頓大學廣泛引用的模型預測，隨著學校重新開放以及天氣轉寒，到今年年底，美國的死亡人數將翻倍，達到40萬人，而且疫苗在2021年之前也不太可能讓民眾廣泛接種。

▲▼ 美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci)。（圖／路透）

▲美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci)。（圖／路透）

報導分析，過去5個月裡，美國確診和死亡人數一直遙遙領先於世界各國，美國人口不到全球的5％，但死亡人數卻佔了超過20％，黑人、西班牙裔以及印第安人佔的比例過高，也突顯了經濟與醫療保健方面的差距。首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）向《CNN》表示，「20萬例的死亡確實引人深省，某方面來說也很令人震驚。」

休斯頓貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的急診醫師達克博士（Cedric Dark）表示，世界上所有的領導人面對疫情的嚴峻，都接受了同樣的考驗，「有些人成功、有些人失敗，就我們國家而言，我們慘敗。」

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