陳時中再添金孫「我來探望媳婦」 　院長還原神奇一天：真感動！

▲陳時中親切與診所醫護人員合照。（圖／翻攝吳孟宗臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部長陳時中又再添金孫！陳時中近日到禾馨新生婦幼診所看生產完的媳婦，引起醫護人員一陣騷動。診所院長吳孟宗說，「真是太驚奇了，阿中部長完全沒有官架子，就是產婦的長輩給與媳婦關心與兒子恭喜，並且對我們醫護同仁親切致意。」

吳孟宗21日在臉書發文還原當天現場，他說，當天中午快結束看診，診所外突然一陣騷動，護理長馬上衝進診報告，「大人物來了，是阿中部長」；他心想可能又是惡作劇的玩笑，「真的假的？別騙我。」

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吳孟宗聽到護理長說，「是真的，他跟櫃檯說，他是來探望媳婦的，今天早上剛生，她叫某某某。」他表示，於是櫃台就帶領陳時中去房間探望產婦。

▼陳時中親切與診所醫護人員合照。（圖／翻攝吳孟宗臉書）

「啊，真的，她是我早上來開刀的媽媽呀，我趕緊衝上去打聲招呼與問好」，吳孟宗表示，「真是太驚奇了，阿中部長完全沒有官架子，就是產婦的長輩給與媳婦關心與兒子恭喜，並且對我們醫護同仁親切致意。」

吳孟宗寫道，「只是他們也太客氣了吧，完全沒事先透露出他們與眾不同的身分地位，要的就是我們依照常規的醫療照護來就行，不用特別對待，真是感動呀！」

▲▼吳孟宗稱讚陳時中在詹雅雯的演唱會唱歌的功力很好。（圖／記者張一中攝）

吳孟宗說，「我也趁機對部長感謝他對台灣疫情的有效控制的付出與辛勞，還大讚他最近在詹雅雯的演唱會唱歌的功力很好，不輸明星！他也露出微微的笑容，頻頻點頭致意！」

吳孟宗指出，阿中部長探望完時，醫護同仁還有當日的產婦先生們，都爭相跟他留念拍照，「他也來者不拒，真是親民極了！忍不住發文記錄這神奇的一天，沒有長官的視察，只有和藹的老爸恭喜兒子、探望媳婦，再度享受當爺爺的喜悅。」據了解，陳時中已有一名3歲孫子，他曾在節目上談到孫子就眉開眼笑，如今又喜添一名金孫。