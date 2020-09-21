▲新北與歐洲商會對談，侯友宜：歡迎外國投資新北拚經濟。左起：歐洲商會執行長何飛逸、新北市長侯友宜、歐洲商會理事長尹容。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜21日出席歐洲在台商務協會（European Chamber of Commerce Taiwan, ECCT）於板橋希爾頓舉辦的菁英午餐會（Premium Event lunch），並以「幸福新北−安居樂業」為演講主題，分享新北市的優質環境以及經濟發展情形。餐會上也邀請尹容（Giuseppe Izzo）理事長與商會會員一起搬到新北跟加碼投資，一起跟新北拚經濟。

侯友宜表示，上任以來以「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」三大核心為主軸，打造「安居樂業」新城市，並且落實「利民」、「便民」及「愛民」的新三民主義；新北市共有29個行政區，除了人口密度高與土地面積大以外，最重要的是各行政區有不同的城鄉風貌

侯友宜說，在淡水有外國人最喜歡的好山好水，以及在林口有機能完善的國際學校，在未來三環六線及淡北大道完工後，便捷的交通及優良的居住環境可吸引更多外國人來新北落地，帶動更多投資能量。

今年在新冠肺炎的衝擊下，新北市不僅防疫超前佈署，振興經濟同樣也是超前佈署，希望大家攜手帶動新北商機。近期歐洲商會與新北市的互動熱絡，進駐產業多元並具有特殊性，與新北市產業相互鏈結，發揮綜效。

▲新北市長侯友宜21日參與歐洲在台商務協會的菁英午餐會，介紹新北的優良住商環境。

經發局指出，商會所屬國際知名大型連鎖業者，如：瑞典商宜家家居、法商迪卡儂、荷蘭商將捷金鬱金香酒店、英商智選假日酒店等，都在市府招商一條龍的服務下陸續進駐新北市。未來市府也將持續打造優良的工商發展環境，以招商一條龍的高行政效率，為國際企業解決、排除各項投資障礙，讓更多國際企業順利在新北落腳。

經發局表示，新北市於7月28、29連續2日，首度以全視訊方式辦理「2020新北市國際視訊採購商洽會」，邀請11國40家國際買主與190家業者商洽對接，原規劃240場媒合場次，因反應熱烈增補為305場次，短短兩天成功搶下逾15億元海外潛在訂單，為企業在後疫情時代佈局全球市場打下良好根基。

因本次視訊採洽會廠商反應熱烈，市府將在9月29日加碼辦理「2020新北市聯合招商大會」，以一站式服務協助國內外企業及海外買主掌握投資趨勢、獲取所需資訊、諮詢及媒合等服務，落實信心經濟政策，重啟疫後產經新動能，歡迎歐洲企業一同來共襄盛舉。

經發局說，2020年雖受疫情影響，但新北市政府「招商一條龍」投資金額1500億的目標不變，截至2020年9月9日，已落實投資48案，累積1166億元投資金額，預估可創造超過4萬3000個就業機會，朝1500億元投資目標邁進，以持續活絡本市經濟環境，以達安居樂業的目標。

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