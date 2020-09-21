▲9月21日國家防災日，新北「路樹修剪」防災重要一環。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每逢大雨及颱風來襲，皆有可能造成行道樹傾倒或斷枝，除影響道路通行外，亦可能傷及民眾或造成財產損傷。新北市政府為提升防災應變能力，皆會定期進行路樹修剪及支架設置的預防及減災，以有效降低災害的影響。

景觀處指出，樹木傾倒搶災作業，分為防汛期整備、災害搶救及災害復原三個階段。為防止汛期間豪雨或颱風造成路樹傾及樹枝斷裂，新北市政府綠美化環境景觀處及各公所於汛期前4月便已完成樹木防汛修剪及支架設置及巡檢，並與各公所召開汛期前整備會議，做好災害前的預防工作，以降低災害造成路樹傾倒的問題。

▲哈格比颱風期間，新北市府巡查確認路樹狀況及支架穩固。

景觀處表示，當颱風或致災性大雨來臨時，則是配合新北市府災害應變中心的開設，搶災協力廠商立即待命，並會持續巡查新北市重要道路，確認路樹及支架狀況，做好災害應變準備，將災害影響降至最低。

景觀處說，而當樹木傾倒或斷裂影響到道路通行時，則立即前往處理，在最短時間內將樹木扶正或清除，為新北市的防救災動線隨時保持暢通，讓都市的交通在災害發生後立即恢復運作。

▲確認支架狀況降低災害風險。

另外，修剪樹木時，景觀處也要求修剪人員需取得「新北市政府景觀樹木修剪技術合格證」，才能於新北市境內進行樹木修剪，修剪時需考慮樹木種類、年齡、生長環境及樹型等因素，修剪斷枝、下垂枝、徒長枝、枯枝、病蟲害枝等不良枝外，修剪幅度亦不宜過大，最多不超過原枝葉量3分之1，以促進樹勢均衡，在防災的同時也要兼顧樹體健康美觀及保護本市綠色資源。

景觀處提醒民眾，於災害期間發現路樹傾倒、傾斜及斷裂等情形時請皆可撥打1999市政服務專線，市府會以最快速度排除路樹傾倒案件以維護市民人車通行安全。

► 美麗最大的祕密

▲風災發生時區公所在最短時間內，將傾倒雜木清除以保持交通動線暢通。