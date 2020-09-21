▲萬金石馬拉松情緣牽線，新北大鵬國小全校師生體驗森林跑站。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小，21日全校師生總動員，一起到森林跑站−板橋館進行運動體驗，透過專業教練的帶領，使用新穎的體適能設備，有別於平日在校園內進行的體育課，師生們開心享受運動樂趣。

大鵬國小校長許聰顯表示，萬金石馬拉松促成這次的活動規劃，學校位處於萬金石馬拉松必經賽道上，每年3月這場國際運動賽事，也是地方盛事，更是融合學校教育的重要在地元素，學校設計六年級畢業生要挑戰迷你萬金石路跑，今天透過到森林跑站的運動體驗，激發學生對運動的樂趣與動力。

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▲大鵬國小六年級畢業生挑戰迷你萬金石路跑，到森林跑站的運動體驗。

許聰顯說，森林跑站−板橋館入口處就可以看到萬金石馬拉松專區，還有連2年國內組冠軍周庭印選的布置看板，學生們在跑站內看到熟悉元素，開心體驗專為跑者打造的都會運動空間，師生們在一整套訓練中並不覺得累，反而更有精神的做出教練指定的動作。

從幼稚園到六年級，全校近80位師生一起來森林跑站體驗，不同年齡層分梯活動，三年級陳信至表示，我很喜歡今天的體適能運動，雖然很累但是很好玩，原來運動可以這麼有趣，好像闖關遊戲。

六年級的張祐庭表示，我們明年即將畢業了，但是要經過陸海空三項挑戰才能拿到畢業證書，目前自己感覺還需要做更多準備才行，今天的體驗讓我希望自己能養成每天運動好習慣，才能有體力面對挑戰。

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