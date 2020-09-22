新北環教鋒芒再現　第七屆國家環境教育獎榮獲佳績

▲德州儀器工業股份有限公司榮獲國家環境教育獎民營事業組優等。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第7屆國家環境教育獎於21日舉行頒獎典禮，代表新北市參賽的三芝關懷社區協會榮獲團體組特優獎，德州儀器工業股份有限公司榮獲民營事業組優等獎，成績斐然，展現新北市公私協力致力環境教育推廣永續發展的成果。

環保局表示，環境教育是引導民眾探索環境議題，進而採取行動改善環境的過程，本屆獲獎單位已於地方多年深耕，以在地思維、全球視野，帶領當地社區、民眾、學校、企業員工、上下游廠商等，共同為守護在地環境永續發展而努力。

▲三芝關懷社區協會榮獲國家環境教育獎團體組特優獎。

環保局指出，新北市三芝關懷社區協會以愛護環境為出發點，凝聚3個社區的力量，積極改善受到破壞的土地和自然資源，並善用生物特性，利用福壽螺清除雜草，也藉由環境教育作為媒介，保存並復育八連溪上游的先民生活文化及里山遺產，改善下游水源與溪流生態。

該社區亦發展友善農耕與農村循環經濟，同時響應聯合國里山倡議，並與國際接軌加入里山倡議國際夥伴關係，不但吸取各國經驗，更輔導其他區域農村共同打造友善環境耕作品牌，將有機農業與里山精神發揚光大，實踐環境教育產業化，為經濟生產與環境保護共存的良好典範。

▲三芝關懷社區協會向參訪學員解說荷花的特性與經濟價值。

環保局表示，德州儀器工業股份有限公司以在地綠色企業自許，秉持正直、創新、承諾之價值觀精進，透過E化平台將創新技術及環保作為分享予各國際分廠，並號召各分廠進行環境教育活動。

環保局說，於企業內部，也導入友善環境企業文化及獎勵機制，喚起員工環境保護意識，並於國際環境節日，帶領員工與眷屬拉近與社區鄰里間的距離，共同執行各種環保任務，包括淨灘、搭建環保菜圃、響應減塑活動等，藉由自主行動及團隊合作，落實企業社會責任回饋在地。

▲三芝關懷社區協會積極改善受污染之水質，並運用生物特性，利用福壽螺清除雜草。

德州儀器台灣封裝測試總經理賴寶仁表示，非常感謝國家環境教育獎肯定德州儀器在環境教育的貢獻，與在地社區攜手前行一直是德州儀器的使命之一，透過培養地方科技人才，精進製造研發技術、提升產品品質，也與員工一起投入企業社會責任，未來更將持續帶領員工透過科學教育、環境保護、志工服務等身體力行的方式「手」護台灣。

環保局強調，新北市以「安居樂業」宜居城市為目標，將持續輔導企業、學校、社區、機關、團體、個人等，投入環境教育的志業，為未來2030新北市永續發展願景奠下穩固基礎。

► 美麗最大的祕密

▲德州儀器工業股份有限公司於世界地球日辦理淨灘活動。