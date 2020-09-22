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【廣編】尚格酒業董座奚大寧榮登2020年名人堂　威士忌界獨角獸同步歡慶上市

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▲▼尚格酒業,奚大寧,威士忌,獨角獸,費特肯Fettercairn,2020名人堂。（圖／尚格酒業提供）

▲尚格酒業董事長奚大寧，在2020年成為《威士忌雜誌》名人堂（Hall of Fame）新成員。

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圖、文／尚格酒業提供

尚格酒業董事長奚大寧，帶領旗下代理品牌走向台灣市場的頂端，創造能打動消費者的「質敢學的威士忌」，其中藏身在蘇格蘭東高地的費特肯Fettercairn精品酒廠，為奚大寧親自挖掘的秘寶，被譽為精品威士忌界的獨角獸。

奚董事長入行超過30年致力推廣蘇格蘭威士忌，他不僅是台灣在蘇格蘭雙耳小酒杯執持者協會中獲頒「Master Keeper」的第一人，更在2020年成為《威士忌雜誌》名人堂（Hall of Fame）新成員，持續探尋酒款中未被察覺的寶藏，今年在費特肯酒廠又挖掘出全新16年與22年單一麥芽威士忌。

費特肯Fettercairn在原有的12年、28年、40年和50年核心系列，新加入了16年與22年，讓系列擁有更完整的年份風格。

費特肯運用獨創的天使瀑布蒸餾法，蒸餾出高地區最甜美清新的酒體。長期被潑灑冷泉水的蒸餾器頸部氧化成銅綠色，是最為人所知的精神標誌。

費特肯16年使用巧克力麥芽大麥，以超過210度高溫超過2小時窯乾，威士忌先在美國白橡木波本酒桶中陳釀，再到精選雪莉桶和波特桶中繼續沉睡2年，彌合了核心系列中12歲和28歲之間的差距，46.4%酒精濃度更增強威士忌的味道和複雜性。費特肯22年則唯一在美國白橡木波本桶中陳年，並在最後的13年換桶到精選的波本桶，未經冷凝過濾和酒用焦糖調色，彰顯費特肯的核心特徵。

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