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黃小琥以故事敬自己一杯！品有故事的酒　訴說時光淬煉而成的不凡人生

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▲▼黃小琥,百富,威士忌,故事,酒,唱歌。（圖／翻攝自影片）

▲黃小琥唱歌的初心和30年來的功力，與全球知名威士忌品牌百富一樣，皆是經過時間的淬煉才能成就經典。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

「初衷」、「堅持」、「醞釀」、「淬煉」、「完美」這幾個詞是黃小琥與全球知名威士忌品牌「THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌」之間的共同關鍵字。一位從1990年代紅到現在的歌者，以她獨特低沉的嗓音詮釋首首經典西洋歌曲，成為「The Queen of Pub」，即使出道30年仍保有喜愛唱歌的初心；就如同擁有一系列深具故事及代表性的百富單一麥芽威士忌，每一支酒款的背後都是獨具匠心的創作與精湛工藝，堅持完美的心從未改變。當黃小琥再次為歌迷獻上原創英文歌曲《I Sing》，唱出始終愛音樂的心；百富則透過訴說著每支酒的背後故事，讓酒注入令人難忘的深層韻味。

▲▼黃小琥,百富,威士忌,故事,酒,唱歌。（圖／翻攝自影片）

黃小琥分享，唱歌和釀酒有異曲同工之妙，「第一次唱和第一百次唱絕對不一樣！」她堅定地說，對歌曲的琢磨就是要經過那麼長時間的淬煉，才能夠完成經典之作，在這當中更不能忘了對初衷的堅持。這與百富匠人匠心的精神一致，在探索中灌注熱情和創意，像是堪稱百富最具「在地情懷」的酒款——「19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」，即是來自百富前酒廠經理Ian Millar曾提出於烘麥時加入石楠花煙燻的一個奇想。2000年某個早晨，前酒廠物業經理Dave Stewart將奇想付諸實現，他前往酒廠周圍山丘並採集了成簍的新鮮石楠花，經過乾燥處理後再加入烘麥。歷經過失敗，但最終以在地清澈泉水、百富酒廠種植的大麥和圍繞酒廠的石楠花，成功釀造出最在地、最百富的風味；紮實口感中帶有細緻果香以及淡淡的辛香和多汁果香，甜度清爽。

▲▼黃小琥,百富,威士忌,故事,酒,唱歌。（圖／翻攝自影片）

能夠成就「19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」，正是因為百富堅持不放棄、埋頭實驗的精神，讓黃小琥笑說遇到百富就像遇到知音。她自己在音樂這條路上，透過獨處，不管四季紛擾、外界變化，不停一直醞釀著，儘管面對台下百人、千人，仍舊感受著「孤獨的喜悅」；當途中感到厭倦、想放棄時，她會反觀自身，「我覺得我最愛的還是唱歌」，最終找回初心，在長期備戰狀態下呈現完美的表演，完成了自己最想做的事情──I Sing之外，也帶給觀眾感動，這就是時間淬煉的成果。

▲▼黃小琥,百富,威士忌,故事,酒,唱歌。（圖／翻攝自影片）

對於黃小琥來說，品嚐百富威士忌就好像聆聽一場演唱會，事前的期待、當下的感動以及事後的意猶未盡，都讓人回味無窮；而心情就像聽到好音樂、唱到好歌一樣，非常享受。同時也可以放鬆地感受、並找回生命的初心。品嚐的同時不妨放一首有感覺的歌搭配一支有故事的酒，聞香、入口並感受餘韻，美酒與好歌交融而生的經典風景就在此刻。

▲▼黃小琥,百富,威士忌,故事,酒,唱歌。（圖／翻攝自影片）


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