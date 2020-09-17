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【廣編】滿漢御品跨界精品威士忌　「中秋聯名限量佐餐禮盒」打造不同層次的全新頂級風味！

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▲▼威士忌,滿漢,中秋禮盒,馬諦氏,滿漢御品,佐餐。（圖／統一滿漢提供）

▲今年中秋，滿漢御品宣告再度與精品威士忌馬諦氏跨界合作，推出168組「滿漢御品Ｘ馬諦氏中秋聯名限量佐餐禮盒」。

圖、文／統一滿漢提供

「帝王級生活麵」滿漢御品自開賣以來屢獲好評，曾創下半小時就賣出千碗的佳績！今年中秋，滿漢御品以限量7,500碗強勢登場，更宣告再度與精品威士忌馬諦氏跨界合作，推出168組「滿漢御品Ｘ馬諦氏中秋聯名限量佐餐禮盒」。以滿漢御品搭佐三款香氣多元的馬諦氏蘇格蘭威士忌，襯托出豐富的層次感！

高級精品生活麵代表的滿漢御品，以高檔食材搭配深厚料理功力，湯頭完美融合法式高湯精隨，甘甜不膩、層次豐富。最後再享用一頭牛僅1%的特選腱肉，以及中厚邊薄的非油炸波浪麵，讓饕客回味無窮！

今年中秋，滿漢御品跨界結合精品威士忌馬諦氏，搭配三款分別以果香、香草蜂蜜香與太妃糖香等主風味的威士忌，創造既碰撞又融合的頂級風味！

《WSD酒訊雜誌》社長吳志彥表示，滿漢御品口感濃淡適中且富有層次，搭配醇香四溢、風味多元的蘇格蘭威士忌，將會讓湯頭、肉質、麵條等風味昇華。

滿漢御品限量7,500碗，即日起在全台19間指定7-11與電商康是美網購、MOMO正式開賣，每碗售價$248！限量168組的「滿漢御品Ｘ馬諦氏中秋限量佐餐禮盒」，僅採專線獨家銷售，內含滿漢御品一碗、馬諦氏精釀蘇格蘭威士忌50ml、馬諦氏19年單一純麥蘇格蘭威士忌50ml與馬諦氏21年蘇格蘭威士忌50ml，售價每組$888元。

168組中秋聯名限量佐餐禮盒預購專線：0800-009-023

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