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【廣編】黃小琥讀「I Sing」歌詞難忍淚水！描述音樂歷程　淬煉精神吸引「百富」合作

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▲▼黃小琥,I Sing,音樂,淬煉,百富,威士忌。（圖／百富提供）

▲「都會療傷系歌后」黃小琥2020年全新單曲「I Sing」已正式在各大平台全面數位上架。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

圖、文／百富提供

「都會療傷系歌后」黃小琥2020年全新單曲「I Sing」已正式在各大平台全面數位上架，歌曲藉由黃小琥滄桑卻溫柔的歌聲撫慰著聽者的心，也唱出她這30年來，每回演出前面對舞台時的心情。MV由導演陳映之執導，黃小琥以第三者之姿在旁看著人生所面臨的悲歡離合，歌曲也間接乘載許多人生命的故事。而歌曲更與百富史上堪稱最具「在地情懷」的酒款—「19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」合作，也象徵著黃小琥充滿故事性的嗓音就有如越陳越香的經典威士忌。MV同步於YouTube《黃小琥官方頻道》正式首播。

第一次看到「I Sing」的歌詞時，黃小琥表示很快地便進入狀況，「我看著那淺顯易懂的英文詞，控制不住突如其來的眼淚。」此外，她也分享：「在唱這首歌時，我一個人看似孤獨的面對觀眾，但那種喜悅是難以描述的，因為我正在做的是我最鍾愛的事—I Sing！」她經典充滿淬煉的歌聲絕非一朝一夕即可促成，讓歌曲就像電影配樂般，乘載著許多人的故事，無論親情、友情甚至愛情。

拍攝時，黃小琥也感性說道：「我幫許多朋友們唱出了他們的故事，但常遺憾著好像沒有一首歌，能說清楚自己一路的音樂歷程，或是寫出我是爲什麼而唱！巧妙的緣份下，這首歌出現了，這真的是一首我很愛的歌曲，完全寫下了我的心聲，也獻給大家。」

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