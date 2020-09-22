彰化12歲女童全盲在家自學…老師前腳剛走！她與2歲妹慘死火海

▲彰化二林住宅火警，12歲與2歲女童命喪火窟。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮合和巷22日中午發生一起火警！現場一處3樓民宅竄出火光，警消人員獲報趕抵現場，並救出一名2歲女童及一名12歲女童，但2人皆已無生命跡象，經搶救後仍宣告不治。

這起案件發生在22日中午12時許，現場一棟3樓透天厝發生火警，警消人員獲報後，立刻派遣各式消防車11輛、救護車3輛警消23人前往救援，並在2樓房間發現2名女童身影，但都失去生命跡象，緊急將人送醫搶救，但仍因傷重宣告不治。

據悉，2名陳姓女童平時與阿公、阿嬤、爸爸、媽媽，以及2名姊妹，一家九口同住一塊，其中12歲女童因罹患白血病，全盲且合併多重障礙，2019年升上國中後申請在家自學，而事發前，其就讀的國中特教巡迴輔導還到家中上課，但沒想到老師才前腳剛離開，就發生火警，女童與年僅2歲的妹妹雙雙命喪火窟。

此外，女童舅公受訪時表示，12歲女童大約5歲時罹患白血病，當時醫師還曾宣告女童活不久了，沒想到，女童戰勝病魔，雖然雙眼失明，但仍恢復健康存活至今，還因此讓醫師跌破眼鏡，孰料，卻因為一場火警，與妹妹雙雙喪命，也讓家屬相當不捨。

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