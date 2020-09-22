國道2號2大1小3車連環撞　大貨車駕駛受困變形車頭被救出

▲國道2號22日中午發生大貨車追撞車禍，造成2大1小共3輛車連環追撞，警方與消防人員現場搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號高速公路西向22日中午發生3輛車追撞事故，1輛聯結車疑因輪胎起火，後方同公司車輛停在路肩協助滅火，未料後方另一輛大貨車來不急煞車追撞，車上木製棧板噴飛在車道上，後方一輛轎車閃避不及撞上受損，其中追撞大貨車駕駛受困車內，經消防人員破壞車體後救出送醫，這場事故造成國2西向嚴重塞車超過5公里，肇事原因仍由國道警方處理中。

▲國道2號22日中午發生大貨車追撞車禍，共2大1小3輛車連環追撞，消防人員以破壞器材救出大貨車受困江姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方指出，國2西向8.1公里路段，上午11時18分許，58歲的廖姓男子駕駛聯結車載運廢土往西行，因前方同公司聯結車輪胎起火，廖男停車在路肩協助滅火，火勢撲滅後，後方由52歲江姓男子駕駛的大貨車追撞，劇烈撞擊後，車上載運木棧板噴飛在道路上，後方另一輛由46歲莊姓男子駕駛轎車閃避不及輾壓，導致車輛受損，其中大貨車江姓男子受困在變形車頭內。

▲國道2號22日中午發生大貨車追撞車禍，共2大1小3輛車連環追撞，警方與消防人員現場搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方會同桃園市消防局第一大隊趕來處理，大貨車受困江姓男子被救出，所幸意識清醒，但臉部有外傷、氣血胸等傷勢，已緊急送往林口長庚醫院急救，其餘聯結車廖姓駕駛與轎車莊姓男子則未受傷，事故現場占用2車道，也造成國2西向嚴重阻塞，車陣長達5公里，直至下午3時許車流才逐漸消化，事故原因仍由國道警方調查釐清中。

▲國道2號22日中午發生連環追撞車禍，2大1小3輛車連環追撞，警方與消防人員現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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