內湖公車暴衝釀1死！他目擊全程下車查探　返家驚覺「死者是爸爸」

▲北市內湖路一段21日晚間發生一起嚴重車禍，釀成1死1傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇／台北報導

北市內湖區21日晚間發生一起嚴重車禍，一輛公車不明原因衝上內湖路一段人行道，造成1名路人慘死、1名員警送醫治療，而事發當時，後方公車上一名許姓男子目擊整個過程，遂立刻下車查探，孰料返回家中，卻驚覺死者竟是自己父親，讓他相當崩潰。

這起事故發生在內湖路一段上，透過監視器畫面可以看見，當時路口處於紅燈狀態，多輛汽機車在路口前停住，下一秒一輛藍26路公車就從後方衝上人行道，造成多輛汽機車受損，1名路人當場遭輾、1名員警也被撞倒在地。

▲一名許姓男子目擊車禍全程，上前查探，孰料返家卻發現死者竟是自己父親，情緒當場崩潰。（圖／記者黃彥傑攝）

警消人員獲報趕抵現場，緊急將傷者送醫，但路人仍因傷重宣告不治，而員警則是頭頸、手臂等部位受傷，但並無大礙。

此外，巧合的是，事發當下一名許姓男子剛好坐在後方公車，他目擊了整個車禍過程，而當時他還下車查探關心狀況，孰料，返家後卻發現死者竟是自己的父親，讓他相當崩潰。肇事的許姓司機21日已赴警局製作完筆錄，未來將朝過失致死罪方向偵辦。

▲現場一名員警也遭撞，送醫後並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝）

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