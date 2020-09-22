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讓將軍吼音樂節秀出火花之美　學甲警強化管制交通

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▲台南市政府辦理的「2020台南將軍火音樂節」，預計當晚施放15分鐘的花火秀，預計將吸引萬名民眾到場參與，學甲分局針對將軍漁港週邊道路及施放煙火區實施管制，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府辦理的「2020台南將軍火音樂節」，預計當晚施放15分鐘的花火秀，學甲分局針對將軍漁港週邊道路及施放煙火區實施管制，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府辦理的「2020台南將軍火音樂節」將於9月27日在將軍漁港開唱，並搭配將軍火音樂節，預計於當晚8時20分施放15分鐘的花火秀，預計將吸引萬名民眾到場參與，學甲分局因應活動辦理，交通管制時段從9月27日活動當天上午8時起至24時止，針對將軍區將軍漁港週邊道路及施放煙火區實施管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。

▲台南市政府辦理的「2020台南將軍火音樂節」，預計當晚施放15分鐘的花火秀，預計將吸引萬名民眾到場參與，學甲分局針對將軍漁港週邊道路及施放煙火區實施管制，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，將軍吼紅了之後除了加碼9月27日於將軍漁港舉辦之「將軍火音樂節」，同場更加映15分鐘花火秀，提前為10月10日首次在台南舉辦的國慶焰火在台南暖身，希望讓更多民眾有機會欣賞璀璨的花火秀，歡迎市民朋友及全國遊客一起來吹海風、聽音樂、看花火、品嚐在地海味美食、輕鬆逛胖卡市集，感受將軍漁港獨特的音樂花火盛會。

▲台南市政府辦理的「2020台南將軍火音樂節」，預計當晚施放15分鐘的花火秀，預計將吸引萬名民眾到場參與，學甲分局針對將軍漁港週邊道路及施放煙火區實施管制，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長詹永茂指出，他甫剛到任有榮幸參與此國慶煙火盛事，雖這次屬暖場活動，但警方仍會全力以赴，做好活動會場安全、防疫與防反毒等措施，且活動要讓民眾有感，還是需要透過先前警察服務與交通秩序引導，才會讓活動圓滿，期盼透過這場有感雙十國慶暖場序幕，讓蒞臨台南的民眾感受到台南之美與市府團隊規劃的有感用心。

學甲警分局長甘炎民亦表示，除了於會場規劃設立機動派出所受理民眾臨時報案以外，並啟動空拍機掌握會場最新狀況，結合警力、義交及民力執行交通疏導、交通管制、配合防疫部署、防堵新冠肺炎及會場安全維護等勤務；並已申請保安警察第三總隊偵爆（緝毒）犬，協助進行偵測爆裂物及毒品查緝工作，藉由嗅覺靈敏的警犬，增加查緝力道，以有效遏止各類毒品或危害發生。

▲台南市政府辦理的「2020台南將軍火音樂節」，預計當晚施放15分鐘的花火秀，預計將吸引萬名民眾到場參與，學甲分局針對將軍漁港週邊道路及施放煙火區實施管制，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關音樂節交通管制最新狀況，請用路人隨時收聽警察廣播電台台南分台播報，提前改道並配合員警疏導管制；籲請汽車駕駛人配合切勿在活動場所周邊道路違規停車，共維行車秩序及車流順暢。本分局同時呼籲民眾觀賞煙火勿靠近港邊、以免發生溺水事件及注意本身安全，另勿將財物、皮包等貴重物品放置於車內，使不法之徒有機可乘，打破車窗竊取財物。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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