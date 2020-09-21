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如何與變老的自己一起工作？　青銀共創激盪火花

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南文化創意產業園區舉辦「青銀共創模式創意發想講座」。（圖／記者林悅攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南文化創意產業園區舉辦「青銀共創模式創意發想講座」。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

青銀世代如何共創雙贏？勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南文化創意產業園區舉辦「青銀共創模式創意發想講座」，分享如何用新視野看待變老這件事，及勞動市場還能有哪些適合銀髮者的職種及需求，現場氣氛熱烈！

講座分別邀請七分熟Medium Well共同創辦人周妮萱、古稀創意股份有限公司總監呂協翰及瘋桌遊全國教學中心經理黃子明，來談談青銀該如何共處？講座引言人周妮萱以「不妨換位思考，如何與未來變老的自己一起工作？」來破題，她認為樂齡者的生命經歷，就是最好的素材及養分，青銀之間應該互相交流，對彼此多一點同理心，老闆也要思考該如何把對的人放在對的位置上！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南文化創意產業園區舉辦「青銀共創模式創意發想講座」。（圖／記者林悅攝，下同）

古稀創意總監呂協翰則認為，「退休」是「重新開始」的機會，他積極開發熟齡新職場，例如他以咖啡和茶、職人解惑、一杯師傅做發想，打造出「職人淬」咖啡館，服務人員是一群平均年齡60歲，最高齡82歲，曾擔任中高階主管職的素人，除了擔任手沖咖啡師，他們還肩負「真人圖書館」的重任，利用一杯咖啡的時間，運用各自的專業能力、經驗及技術為顧客解惑，引起不小的迴響，有人重新被企業挖角、接拍廣告，成為再展開第三人生的新契機！

而帶起「桌遊爺奶」風潮的靈魂人物黃子明，多年來除深耕樂齡健康促進，也巡迴全台培力社區志工與高齡指導員,更致力推廣「玩出社會影響力」，黃子明說「全世界都在幫銀髮者設計輔具，卻沒有人設計遊戲」，因為遊戲不需要語言，適合任何年齡、族群共玩，所以他將環境教育、在地文化等社會議題融入桌遊開發，再推廣進城鄉、社區，不僅可以使老幼共學、還可以預防及延緩失智，好處很多。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南文化創意產業園區舉辦「青銀共創模式創意發想講座」。（圖／記者林悅攝，下同）

雲嘉南分署副分署長許慧香也特地出席聆聽，她表示台灣已邁入少子高齡化的社會，推動青銀世代合作是未來趨勢，分署也致力推動就業服務、職業訓練及技能檢定及創新輔導，今年截至8月底更已幫助近2萬名中高齡及高齡求職者順利就業，分署也有「中高齡就業輔導團」，能安排各領域專家免費進場輔導，以工作重組、工作規劃或績效調整等各種合作模式，提高青銀共創的效能，若事業單位有興趣，歡迎就近向雲嘉南分署轄下各就業中心或撥打06-6985945轉1141洽詢。

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