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鑽石級綠建築九份子新亮點　南警三分局海南派出所落成啟用

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▲台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等人士共同揭牌見證觀禮。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等各界人士共同揭牌見證觀禮。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，22日上午10時在安南區郡安路六段135號舉行，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等各界人士，共同揭牌見證觀禮。

台南市長黃偉哲指出，工欲善其事，必先利其器，非常高興參與海南派出所落成典禮，其實大家可以看到派出所在安南區是個非常重要的治安力量，三分局整體的戰力，在最近也都顯現得很好，市府一定會持續重視，除了警察、警務人員的待遇及裝備之外，他們的辦公處所也非常重要，改善他們的工作環境，能提供市民更好的服務。

▲台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等人士共同揭牌見證觀禮。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲表示，鑑於市民對於台南市的治安滿意度，以及警察服務的滿意度，均獲雙料冠軍，也期許三分局台南所的同仁能賡續過去以往的好的成績，能夠繼續努力，不管在交通的維持，治安的維護，都是警察的工作，是非常重要而且無可替代的角色，期待所有台南市警察同仁，能夠繼續努力，有更好的表現，讓市民更加滿意。

▲台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等人士共同揭牌見證觀禮。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市警局長詹永茂表示，警察廳舍的土地取得跟經費的籌措都非常困難，從2017年4月取得土地，到現在才能興建完工，但統計從今年8月17日喬遷過來到現在9月20日，海南派出所共抓到通緝犯有15位、毒品案有9件，機車竊盜還有一般的竊盜總共6件6人，還有酒駕5件5人，這是一個月又3天的時間所呈現的績效，代表員警同仁到新的辦公廳舍，有很好的辦公環境，他們所展現出來成果，也是給市民對我們的殷殷期盼的最佳表現，期許員警更應做好維護治安工作，進而提升台江地區治安、警政、交通等各方面的服務品質。

▲台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等人士共同揭牌見證觀禮。（圖／記者林悅攝，下同）

市警三分局長許坤田表示，從他就任三分局長以來，便不捨海南所員警在如此狹小的空間辦公，任內能看到同仁能開心搬新厝，有更好更舒適的辦公環境，讓他覺得十分欣慰與喜悅，並提醒員警同仁更應做好維護治安工作，進而提升台江地區治安、警政、交通等各方面的服務品質。

▲台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等人士共同揭牌見證觀禮。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等人士共同揭牌見證觀禮。（圖／記者林悅攝，下同）

原海南派出所舊辦公廳舍座落於海佃路一段，於1983年興建使用，屋齡已逾30幾年，當時員警數僅6人，與現行員警數18人相比，辦公空間明顯狹隘不敷使用；另該所位居大台南市都會區要衝，人口稠密，交通四通八達，是安南區繁華地段之一，轄內之九份子重劃區更是台灣低碳示範社區，因此轄區治安維護工作尤為重要。為改善市民洽公及員警工作、生活環境，歷經市議會、警察局、地方民意代表與各界多方的協調、規畫，終在市政府積極推動之下，取得安南區國安段1501、1502地號土地，總面積1467平方公尺（443坪）作為興建基地，興建總樓地板面積422坪地上3層樓鋼筋混凝土結構建築，總工程費新台幣4450萬元。

▲台南市警三分局「海南派出所新建落成」揭牌典禮，由市長黃偉哲親臨主持啟用典禮，並邀請民意代表、警友會、義警、民防、轄區里長等人士共同揭牌見證觀禮。（圖／記者林悅攝，下同）

三分局指出，新海南派出所來頭可不小，因興建基地位於全台首處低碳示範社區九份子重劃區，建築方式須符合政府綠建築「綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量及污水垃圾改善」等7大指標，不僅榮獲市政府公共工程優質獎評選「特優」，更取得鑽石級綠建築標章，外觀設計融入周邊公園環境特色，有別一般公務機關，造型簡潔高雅、獨具一格，其設施與各項設備均符合現代化和便民化的需求，使轄內民眾洽公更具便利；據海南所員警表示，新派出所常常讓經過的民眾不禁佇足觀賞，成為九份子重劃區的新亮點。

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