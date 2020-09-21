桃園水利會新大樓超吸睛　未來使用改歸農委會定奪

▲桃園農田水利會青埔行政大樓923落成。（圖／桃園農田水利會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

再兩天就要落成！桃園農田水利會興建2年，座落於桃園高鐵站前黃金地段青埔路上的「青埔行政大樓」，將於9月23日落成，但未啟用！由於全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處。因此，青埔行政大樓未來如何使用，將由農委會及相關單位決定。

桃園農田水利會會長黃金春多次公開指出，該會在桃園青埔高鐵站對面，有一萬多坪的商業區土地，全將因改制而由政府納管；黃金春於2010年當選該會直選會長後，為了提昇水利會服務品質，經會務委員會通過，以逐年編列預算方式，於青埔興建行政大樓。該提案一度受農委會反對，經黃金春不斷爭取，而於2018年8月9日動工興建。

▲黃金春陪同會務委員們，視察青埔行政大樓工程進度。（圖／桃園農田水利會提供）

黃金春說，青埔行政大樓興建規劃，力朝「黃金級綠建築」目標興建，也是百年「指標性建築」，相信未來在裡面工作的水利同仁，大步走出水利人的榮耀！不過，由於黃金春的會長任期和當初提案並通過該興建案的會務委員的任期，都將在10月1日卸任，對於這棟美侖美奐，受到青埔在地居民關注的綠建築落成後，他們皆無法使用到；因此，落成前夕，黃金春亦陪同會務委員們，多次視察大樓工程進度。

佔地千餘坪的「青埔行政大樓」因係商業區用地，興建地下3層、地面9層，1、2樓為店面及出租辦公室，3至8樓為本會辦公室、會議室，9樓為多功能禮堂，地下3層可供停汽、機車各215及81輛，並提供電動車充電設備。9樓除有多功能禮堂、健身房，屋頂並設置太陽能光電設備。

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