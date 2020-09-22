日月潭捕獲1.2m巨型兇猛魚虎！2萬泳客同游　縣府：人很多不用怕

▲日月潭居民近日捕獲1.2公尺的巨型魚虎。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

日月潭萬人泳渡活動開跑在即，但有居民向南投縣府陳情，潭區內外來種「魚虎」將進入繁殖期，其魚種習性掠食性強且兇猛，近日還捕獲到一隻長達1.2公尺的巨型魚虎，加上今年來魚虎繁衍數量較往年更為旺盛，擔心會危害泳客安全。對此，縣府回應，魚虎不會主動攻擊，也會以電魚方式減少幼魚，避免魚群擴大，請民眾放心。

日月潭有民眾近日捕獲一隻巨型魚虎，長度竟達1.2公尺，十分嚇人，適逢萬人泳渡將在26、27日登場，屆時預計將有2萬多人下水，居民除擔憂泳客安危，也認為魚虎數量日益增多，恐影響潭區內生態，特向南投縣府陳情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投縣長林明溱表示，日月潭內魚類族群豐富，近年來外來種魚類數量日益增多，已嚴重影響到本土魚種的生存，尤其成年魚虎會吃其他魚種，甚至會啃咬漁網，讓其他魚種生存備受威脅，希望農業處要盡速研議解決方案，避免魚群數量逐漸擴大。

林明溱特別指示農業處要針對日月潭魚虎進行抓捕與防治，尤其9月、10月是魚虎繁殖季節，更要把握時機點抓捕幼魚，避免魚群數量擴大，影響潭區的魚類生態平衡。

縣府農業處長陳瑞慶表示，初判今年因氣候水溫升高，導致潭區的魚虎族群數量增長，最近農業處去抓捕時發現魚群數量確實明顯增多，最大的魚虎甚至長達1.2米，目前與日月潭漁會漁民合作，除積極掌握魚虎的生存環境與棲息地點，也會陸續僱工透過電擊、網撈與釣魚等方式進行捕撈，也正尋求清華大學協助，尋求合適的防治辦法，來減少魚虎數量與生態危害。

▲農業處長陳瑞慶表示，會陸續僱工透過電擊、網撈與釣魚等方式進行捕撈幼魚，以避免魚群擴大。

對於魚虎是否會造成泳客安全上的疑慮，陳瑞慶指出，魚虎是群聚動物，對於入侵棲地或孵育環境者不排除可能有攻擊行為，但泳渡活動當天將會有大批遊客下水，魚虎受到驚擾會自動走避，無須過度擔心。

發現年輕的小祕密！



【更多新聞】



南投18歲女騎士遭撞噴飛 腳掌幾乎斷兩截！卡車底痛苦哀號



利剪狂刺孕婦10多刀 恐怖房客「每天夢到神明要他殺人」



重回東海氣爆現場 陳妻家屬：若證明是人為「我們會很恨他」