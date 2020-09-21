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重回東海氣爆現場　陳妻家屬：若證明是人為「我們會很恨他」

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▲蔣女家屬21日上午回到事故現場。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔣女弟弟的女友方女表示，若最後證明是人為，「那我們會很恨他」。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市東海商圈19日凌晨4時許發生嚴重氣爆，多棟民宅遭波及嚴重受損，更釀成4死1傷慘劇，其中葬身火窟的一家3人陳男、蔣女（陳妻）、8歲陳童，蔣女家屬於21日上午回到事故現場，向媒體表示求償部分須等檢調及火調報告出爐再行處理，若最後證明是人為，「那我們會很恨他（陳男）」。

檢警追查東海氣爆4死案，警消鑑識單位19日上午立刻前往封鎖現場採證。火場鑑識人員於現場發現，陳男一家三口陳屍的3樓地板，找到打火機殘骸及開啟的20公斤瓦斯鋼瓶，2、3樓也另有燒熔的10公斤瓦斯鋼瓶，隨後更在地下1樓找出第4支瓦斯鋼瓶，跡證都顯示是預謀犯案。檢方相驗後，不排除氣爆是人為因素造成，詳細的案發原因，須待火場鑑定報告出爐，才能釐清。

據悉，陳姓男子與蔣姓女子婚後育有1子，陳男長期失業不工作，並經常家暴，雙方在今年5月離婚後，卻仍住在一起。事發前晚，蔣女弟弟下山來要找陳男談，談到凌晨12時沒結果先離開，結果就發生憾事，外界懷疑是陳男打算跟蔣女、兒子同歸於盡。

陳妻蔣女的母親、弟弟及弟弟女友（方女），21日上午9時許回到事故現場查看屋況，蔣弟看見因爆炸飛出屋外的男童玩具，心疼地拿起仔細端詳。

▲蔣女家屬21日上午回到事故現場。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 蔣女的弟弟看見因爆炸飛出屋外的男童玩具，心疼地拿起仔細端詳。

▲蔣女家屬21日上午回到事故現場。（圖／記者白珈陽翻攝）

方女表示，求償部分須等檢調及火調報告出爐再行處理，另外，她早已勸過2人已離婚了就該搬離，不要同住，但蔣女擔心孩子在學校內恐遭歧視，遲遲未搬出，未料發生憾事。方女說，若最後報告證明是人為，「那我們會很恨他（陳男）」。

回顧事發經過，這起氣爆案發生於19日凌晨4時許，突然一聲「碰」巨響，嚇壞附近住戶，氣爆火球直接竄到對街透天厝，火勢沿著巷道兩旁一路延燒，共造成6戶民宅起火燃燒，其中12號的73歲吳姓老房東因不良於行葬身火窟，11號的42歲陳姓男子、37歲陳妻、8歲陳姓男童一家3口也命喪火場之中，詳細案發情形，正由檢警消釐清調查。

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