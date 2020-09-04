日月潭飯店浴缸冒「乳白奶泡汁」！她泡澡一半嚇壞…投訴遭冷處理

▲飯店浴缸狂冒乳白泡泡水，女子嚇壞爬出浴缸。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台南一名陳姓女子7月與家人到日月潭遊玩，期間入住某家飯店，不料晚上泡澡時，排水孔突然冒出泡泡與汙水，嚇得她跑出浴室。向飯店反應這件事情，還被栽贓「獅子大開口」，讓她激動地在鏡頭前落淚。

陳女7月24日與家人到日月潭遊玩，入住某家三星級飯店的4人房，晚間沐浴泡澡時，排水孔突然出現「工攏工攏」的聲音，接著開始冒出泡泡與汙水，嚇得她趕緊爬出浴缸。

事件發生後，陳女向飯店反應，不過因為時間太晚，拒絕了換房的提議，也因為不喝茶、不敢坐船，拒絕飯店送的茶葉與船票，要求賠償1萬元。

▼飯店浴缸排水口冒出汙水，女子投訴還被指控「獅子大開口」。（圖／翻攝《東森新聞》）



雙方沒有達成共識，陳女憤而向南投縣觀光局投訴，不料卻接到觀光局的電話，遭飯店指控「獅子大開口」，讓她情緒十分激動。陳女指出，當時飯店問她「需要怎麼補償」，她只是隨意開口「要1萬元」，並非真的想要錢，只是希望對方能改善這種狀況，說到激動處，還不斷哽咽、流淚。

對此，飯店則回應，由於客房房價落在每晚3,000元到4,000元之間，覺得1萬元的賠償太高，認為對方是在獅子大開口，因此不願意接受。目前雙方仍在為此協商當中。