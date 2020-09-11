兩岸青年最嚮往的旅遊景點　台灣第一名是這裡

▲日月潭是兩岸青年最嚮往的台灣景點。(圖／林務局提供)

記者曾俊豪／綜合報導

「海峽青年嚮往的旅遊風光」榜單5日揭曉，福州榜單中，三坊七巷歷史文化街區獲得了兩岸青年62%的支持率，位列第一。至於台灣，日月潭風景區則獲得68%的兩岸青年支持，都上台灣最受兩岸青年嚮往的旅遊景點。

《中新網》報導，此榜單是第八屆海峽青年節文旅專場活動之一，榜單投票名單由福州市旅遊協會和台灣旅遊交流協會提供，共收集了福州與台灣兩地具有代表性的10處旅遊景點，讓兩岸青年透過網路票選。

福州榜單中，三坊七巷歷史文化街區獲得了兩岸青年62%的支持率，位列第一；上下杭歷史文化街區-閩江夜遊和鼓嶺旅遊度假區分別以49%和47%的支持率，位列第二、第三名。

▲福州市三坊七巷以人文底蘊深厚著名 。（圖／記者魏有德攝）

台灣榜單則是由日月潭風景區獲得兩岸青年68%的支持率，位列第一；台北故宮博物院和士林夜市分別以56%和54%的支持率，位列第二、第三名。

主辦方指出，此次活動透過網路投票，呈現「大陸看台灣」和「台灣看大陸」的不同視角，多方呈現福州與台灣的文化旅遊資源，該活動自8月15日起登上「今日頭條」平台以來，相關話題閱讀量超過2500多萬人次。

此外，第八屆海峽青年節文旅之一，「雲遊海峽」短視頻（抖音）挑戰賽則持續進行，活動自8月25日上線以來，相關話題閱讀量已經超過3700多萬人次，挑戰賽活動截止時間為9月15日24時，獲獎名單將於9月25日對外公佈。