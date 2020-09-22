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公車司機打瞌睡撞死騎士　北市公運處：方向盤時間未超時

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▲公車失控撞入銀行　內湖路公車撞銀行1傷者無呼吸心跳 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市公車失控撞入銀行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區21日晚間許發生三重客運司機疑似過勞衝撞人行道的事故，造成一名機車騎士不幸生亡，警方表示，問訊後初步研判47歲許姓駕駛疑似睡著，不慎踩踏油門釀禍，全案朝過失致死罪偵辦。台北市勞動局表示，22日上午勞檢處已派人至三重客運檢查是否有過勞情況；而台北市公運處則表示，初步調查該名司機的方向盤時間未超過法律規定。

北市勞動局職業安全衛生科科長陳伯端表示，台北市勞檢處22日上午已派人去三重客運檢查是否過勞，偵查方向有兩個部分，第一是針對工時去了解，另外看事業單位有沒有鑑定過勞預防計畫。工時部分比較麻煩，因為不只是調當天，還需要更長的時間。

至於怎麼樣算過勞情況？陳伯端說，會依照勞基法規定，如果超過規定加班時數40小時，會依照勞基法規定裁罰2萬至30萬元。不過會不會過勞要看專業判，不是所有問題都跟過勞有關。

北市公運處副處長尚錦堂則說，一般來說發生這種重大事故都要做一個專案檢討，包括可能檢討狀況跟一個月內出勤時間、血壓、酒測紀錄等，初步就公司回報來看，該司機沒有超時問題，不過每日工時、中間休息是否符合規定，是要看勞檢處的認定，公運處主要是看駕車時間，也就是方向盤時間有無超過法律規定10小時。

尚錦堂提到，目前該司機的酒測、血壓狀況、身體狀況或疾病表都還沒拿到，但就排班來看是沒有違法規定，且都是開下午班，早上是由他人所開。

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