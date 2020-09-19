　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

崖邊環抱孕妻！他下秒猛推「狂吼看她墜崖」　母稱：惡魔指使的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子將妻子推下懸崖，母親竟稱是惡魔指使他這麼做的。（圖／翻攝微博）

▲男子將妻子推下懸崖，母親竟稱是惡魔指使他這麼做的。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸江蘇一名王姓女子懷有3個月的身孕，2019年與丈夫到泰國旅遊、看風景，沒想到竟遭丈夫推下懸崖，奇蹟生還後也決定公開整起事件。沒想到婆婆聽到她出面描述案件經過，竟然還多次威脅「妳又沒死，憑什麼報警抓我兒子」，還說是因為兒子身上有刺青，「惡魔紋身驅使他殺人」，兒子很乖，根本不會這麼做。

綜合陸媒報導，王女2019年6月與丈夫同遊泰國，前往Pha Taem國家公園看日出，登山前被丈夫禁止帶手機，還被以「看三千年前的古人類壁畫」為由，戴到懸崖邊。

當王女走到懸崖邊時，丈夫從後方環抱住她與胎兒，還親吻了她，沒想到突然變臉，一把將她推下懸崖，口中還惡毒地詛咒「妳去死吧」，事後在懸崖邊待了40多分鐘才離開。

▼2人甜蜜的生活變調，丈夫化身惡魔，將妻子推下懸崖。（圖／翻攝自微博）

▲▼孕婦被丈夫推下懸崖。（圖／翻攝自微博）

王女被丈夫推下，所幸碰上一棵樹，性命被救了下來，但全身多處骨折，腹中的胎兒也不保。王女被送到醫院急救，丈夫到場探視時，還威脅「如果不配合可能有進一步行動」，她感到相當害怕，只能謊稱頭暈墜崖。

她思考了良久，決定向媒體公開丈夫的惡行。沒想到婆婆聽見坦白，竟然還出面威脅「妳又沒死，憑什麼報警抓我兒子」，還說是因為兒子身上刺了惡魔的刺青，是兒子身上的惡魔刺青誘使犯罪的，她的兒子很乖，不可能會做這種事。

男子犯下的罪行曝光，2020年3月被曼谷法院判處終身監禁，目前男子的媽媽還在四處尋求資源，希望能做出無罪辯護，讓兒子免於牢獄之災。

►網路狂推、團購超瘋

▼男子的母親說，是因為兒子身上有惡魔刺青，才會被驅使殺人。（圖／翻攝自微博）

▲▼男子將妻子推下懸崖，母親竟稱是惡魔指使他這麼做的。（圖／翻攝微博）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
高中妹啪啪男友　實習師錄全程...下秒拉進廁所猥褻她
快訊／永別「21年初戀」小鬼　楊丞琳堅強回應
小鬼爸「眼眶泛淚」靈堂待5hrs離開　旁人攙扶仍貼心提醒安全
楊丞琳親曝黃鴻升最後一面　21年初戀為了「她」吵翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

崖邊環抱孕妻！他下秒猛推「狂吼看她墜崖」　母稱：惡魔指使的

北京將放寬國際直航　每日4到5個航班

考察智能裝備公司　習近平：關鍵核心技術要掌握在自己手中

2020海論/ 帶7百人幣闖陸　台青抗疫76天...武漢一圓「導演夢」

2020海論/「台妹網紅」二次闖陸　創業當闆娘..擁2500名兩岸主播

孟晚舟案續發酵　中國駐加大使：兩國關係陷嚴重困難

海峽論壇汪洋「不到場」或改為視訊致詞　劉結一代表會見台灣嘉賓

藏族正妹直播被前夫潑油放火！燒成焦炭努力求生…網一天捐430萬救命

拉到陽台體罰！幼稚園老師「4分鐘賞3巴掌」　男童掩嘴跺腳大哭

悚！殯儀館女屍離奇被偷　夫懺悔：自己有義務把她入土

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

崖邊環抱孕妻！他下秒猛推「狂吼看她墜崖」　母稱：惡魔指使的

北京將放寬國際直航　每日4到5個航班

考察智能裝備公司　習近平：關鍵核心技術要掌握在自己手中

2020海論/ 帶7百人幣闖陸　台青抗疫76天...武漢一圓「導演夢」

2020海論/「台妹網紅」二次闖陸　創業當闆娘..擁2500名兩岸主播

孟晚舟案續發酵　中國駐加大使：兩國關係陷嚴重困難

海峽論壇汪洋「不到場」或改為視訊致詞　劉結一代表會見台灣嘉賓

藏族正妹直播被前夫潑油放火！燒成焦炭努力求生…網一天捐430萬救命

拉到陽台體罰！幼稚園老師「4分鐘賞3巴掌」　男童掩嘴跺腳大哭

悚！殯儀館女屍離奇被偷　夫懺悔：自己有義務把她入土

新北「幸福文旦」熱賣中　八里展售會尋找專屬幸福柚香

男人第一眼會看女人的5個部位排行　顏值排第二、第一名占有欲超強

柯文哲：「民之所欲，長在我心」決定李登輝生命意義與價值

唐綺陽驚見法國疫情大爆發…確診破1.3萬！　讚台灣「諾亞方舟」

美駐北京大使點名中國隱瞞新冠疫情！　返鄉力挺川普幫競選

臉書大戰！銀行招攬香港人才年薪高於650萬？　財政部：絕無KPI

中職／高國麟犧牲打攻分、潘傑楷陽春砲　7局富邦4比3統一

中職／萬昭清初登板挨轟、飆K劇本沒想過　留首球紀念

台南市市長盃健力錦標賽　黃偉哲為選手打氣

沒去逢甲也吃得到！台中最強創意串燒快閃烏日高鐵旁…..限期2天

大陸熱門新聞

武漢護士與丈夫　看演出慘死

孩子生病住院！妻子露微笑　遭丈夫捅死

媽走廊狠甩2巴掌！　14歲男呆住...轉身跳下5樓死亡

生吃30隻螃蟹　大媽體內被驗出6種寄生蟲

3個月小狗變「僵硬石膏」眼燒毀　路邊求領養

50歲清潔工阿姨「逆天顏值」驚豔眾人

史上最冷清海論...陸用「6句話」評兩岸交流

解放軍「台海實戰演習」　陸網喊武統：解放台灣！

中國公布《不可靠實體清單規定》

偷電挖礦關5年　他嘆：還好有被關

譚松韻媽媽遭酒駕撞死！　兇手遭重判6年

不爽被催婚！　38歲兒「長刀追砍7樓」手刃老父

解放軍台海軍演　陸專家：不懸崖勒馬就是死路

幼稚園老師「4分鐘賞3巴掌」　男童掩嘴大哭

更多熱門

相關新聞

手殘鬼頭刺青男偷「蒜金」600台斤遭逮

手殘鬼頭刺青男偷「蒜金」600台斤遭逮

雲林縣虎尾警分局2日有一名黃姓農民眾匆忙急奔前往報案，指出倉庫中放置的蒜頭蒜種共20袋約600台斤，市值近10萬元，不翼而飛，都是家中過幾天播種所用，如今被竊不知要如何是好。虎尾警分局獲報隨即調閱路口及周遭數百支攝影機，進而鎖定姚、趙等2男涉重嫌，訊後坦承行竊遭警方依《竊盜罪》移送法辦。

他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到

他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到

另類手殘！他開車吸菸鬼頭刺青曝　2案齊爆

另類手殘！他開車吸菸鬼頭刺青曝　2案齊爆

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

壽險業累計前8月保費收入年減31%

壽險業累計前8月保費收入年減31%

關鍵字：

刺青紋身渣男婚姻保險

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

神似熊熊3分鐘不雅片瞎傳…經紀人出面曝真相！

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面