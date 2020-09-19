崖邊環抱孕妻！他下秒猛推「狂吼看她墜崖」　母稱：惡魔指使的

▲男子將妻子推下懸崖，母親竟稱是惡魔指使他這麼做的。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸江蘇一名王姓女子懷有3個月的身孕，2019年與丈夫到泰國旅遊、看風景，沒想到竟遭丈夫推下懸崖，奇蹟生還後也決定公開整起事件。沒想到婆婆聽到她出面描述案件經過，竟然還多次威脅「妳又沒死，憑什麼報警抓我兒子」，還說是因為兒子身上有刺青，「惡魔紋身驅使他殺人」，兒子很乖，根本不會這麼做。

綜合陸媒報導，王女2019年6月與丈夫同遊泰國，前往Pha Taem國家公園看日出，登山前被丈夫禁止帶手機，還被以「看三千年前的古人類壁畫」為由，戴到懸崖邊。

當王女走到懸崖邊時，丈夫從後方環抱住她與胎兒，還親吻了她，沒想到突然變臉，一把將她推下懸崖，口中還惡毒地詛咒「妳去死吧」，事後在懸崖邊待了40多分鐘才離開。

▼2人甜蜜的生活變調，丈夫化身惡魔，將妻子推下懸崖。（圖／翻攝自微博）



王女被丈夫推下，所幸碰上一棵樹，性命被救了下來，但全身多處骨折，腹中的胎兒也不保。王女被送到醫院急救，丈夫到場探視時，還威脅「如果不配合可能有進一步行動」，她感到相當害怕，只能謊稱頭暈墜崖。

她思考了良久，決定向媒體公開丈夫的惡行。沒想到婆婆聽見坦白，竟然還出面威脅「妳又沒死，憑什麼報警抓我兒子」，還說是因為兒子身上刺了惡魔的刺青，是兒子身上的惡魔刺青誘使犯罪的，她的兒子很乖，不可能會做這種事。

男子犯下的罪行曝光，2020年3月被曼谷法院判處終身監禁，目前男子的媽媽還在四處尋求資源，希望能做出無罪辯護，讓兒子免於牢獄之災。

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▼男子的母親說，是因為兒子身上有惡魔刺青，才會被驅使殺人。（圖／翻攝自微博）

