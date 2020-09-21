結婚6年顧家尪變了！迷打牌「存款剩1萬」　人妻心碎：輸錢還怪我

▲結婚5年，先生沉迷上賭博，人妻忍了1年再也受不了。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

本來以為嫁了好男人，沒想到感情卻變了質！有女網友投稿「靠北男友2.0」，說她嫁給先生6年，前5年男方都認真賺錢，是個顧家愛老婆的好男人。結果1年前，男方認識開職業賭場的朋友一直慫恿，就迷上打牌，不僅無心工作、幾乎花光存款，輸錢還會怪妻子，整個人性格大變，讓女方心碎「我是不是要離開？」

女網友投稿臉書粉絲專頁「靠北男友2.0」，透露她和先生結婚6年，男方前5年是個認真賺錢、顧家愛老婆的人，結果1年前認識了開職業賭場的人，對方一直叫先生去打牌。結果原PO老公還真的成為打牌的固定班底，無心工作、收入瞬間減少很多就算了，先生賭輸錢的時候，她多唸2句還會被怪罪。

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▲人妻唸先生輸錢會被怪罪。（示意圖／PAKUTASO）

「更靠北的是，打牌打到凌晨1點多回來，睡到凌晨4點多又被叫去打牌！」人妻相當無助，說這個婚姻中，她都在包容老公，勸男方不要再這樣，卻被回「賭博是我的興趣」。

眼看老公存款剩不到1萬塊，女網友忍不住茫然，「我是不是要離開這種白爛的人……」她最後還補充，自己不怪跟先生打牌的人，「我很賭爛的是，老公的賴都是那些賭友，而且男男女女都有，還設了一個打牌群組。我也真是受夠了。」

貼文一出，其他人趕緊開勸，「會嫖，會賭的，要遠離」、「遠離比較好，十賭九輸最後會連累到你」、「放手吧！別讓自己過得那麼辛苦又不快樂」、「快走，我家就是賭博輸掉一棟房子跟一塊地」、「放過自己放過他，還他自由，讓他一個人清凊靜靜安心賭吧」、「他賭錢，妳賭人生。不賭就果斷離開吧！」