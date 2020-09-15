夫醫院悶殺臥病妻...奔護理站哭喊：對不起　今解剖釐清死因

記者劉昌松、陳以昇／台北報導

年近70歲的蔡姓男子不忍妻子中風臥床數十年，日前在台北長庚醫院病房內，情緒失控，徒手悶住妻子口鼻，然後跑到護理站哭喊「對不起」，蔡男被依殺人罪嫌移送法辦，因為蔡妻被急救5天後才宣告不治，為確認蔡妻死因是否與蔡男悶住口鼻有關，或是本身疾病導致，檢察官15日會同法醫前往解剖確認。

▲蔡男涉嫌悶殺臥床數十年的中風妻，到殯儀館等待檢察官會同法醫解剖確認病妻死因。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，蔡男的妻子已中風多次，完全無法行動，常年臥床，有時突然抽筋難受，只能靠著呻吟、哀號聲對外溝通，多年來都靠蔡男和看護合力照顧，日前蔡妻無故發燒被送醫安排住院。

9月5日晚間，蔡男聽著妻子無助的哀號聲，插著點滴的針頭脫落又噴出血來，剛好看護不在，蔡男想到老伴已經經歷數十年痛苦，他自己也已身心俱疲，一時亂了方寸，摀住老伴口鼻，過了一陣子後，蔡男突然神智清醒鬆手，但老伴已奄奄一息。

▲蔡男(白帽)日前已經兒子協助辦理5萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

蔡妻經急救送往加護病房5天後不治，案經醫院通報檢警，依殺人罪嫌偵辦，蔡男到案坦承犯行，兒子也幫忙求情，台北地檢署檢察官初步相驗後，諭令蔡男涉嫌殺人罪，5萬元交保，同時安排解剖，以確認蔡妻的真正死因。

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