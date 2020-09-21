【廣編】Dulux得利塗料2021色彩趨勢揭曉！溫暖色「大地棕」擁抱改變

▲Dulux2021年度色彩趨勢揭曉，將由溫暖從容的「大地棕」帶出「擁抱改變」的年度主題。

圖、文／Dulux 得利塗料

每年由得利塗料所屬的阿克蘇諾貝爾集團美學中心色彩專家及國際頂尖設計專家組成的團隊齊聚一堂，一起討論影響我們生活各個層面的全球最新趨勢，我們會將這些見解轉化為一種能反映當下氛圍的主題顏色，作為設計美學參考，透過色彩，反映世界潮流。

從2020年的趨勢討論裡，我們發現在周遭環境不斷變化中，人們正在重新思考生命中真正重要的事情。我們秉持自信、攜手合作，奠基於過去而展望未來，藉此進行評估並找出積極邁進的方式。2021年我們需要改變的勇氣，而家不僅可以提供堅實的支持基礎，也能成為揮灑創意的天地。

Dulux 2021年度色彩趨勢 - 大地棕(Brave Ground)、年度主題『擁抱改變』。

大地棕是一個溫暖的大地色彩，給人安穩從容感，有助我們與自然建立連結。其中性、樸實的色調，傳遞穩定的力量，並能成為空間改造時的紮實基底，讓您盡情揮灑創意，讓居家煥然一新。今年同樣推出4種不同的主題色盤 - 傳承、真我、聚力、森活，全都以年度色為主軸，讓您能透過喜歡的方式表達自我，並勇敢邁出第一步。

1. Timeless Colours傳承 - 用永恆經典色彩回歸家的本質

將大地棕(Brave Ground) 搭配「傳承」主題色組，創造一個輕鬆休閒的用餐區。不論採用復古風或現代風，都能利用這個調色盤做為室內陳設的紮實基底，而且與手工工藝品和天然素材搭配都相得益彰。

2. Express Colours真我 - 棕色也可以很時髦，搭配粉紅色系打造出色風格

「真我」主題色盤充滿現代感與表現張力，色盤中鮮豔的粉紅色和紅色相，展現獨樹一幟的個人風格。大地棕與明亮色系搭配可傳遞活潑有朝氣的氣息。這組色盤非常適合搭配現代感的傢俱、圖形圖案和淺色木地板，使整體色彩呈現十足格調。

3. Trust Colours聚力 - 平靜柔和的大地色組，居家辦公也溫馨舒適

「聚力」主題色盤由不同色調的大地色組成，可營造和諧而寧靜的氛圍，這組空間用色柔和雅致，有助於緩和緊張的情緒並提高專注力，提供舒適且安心的空間。色盤中的色調相近卻有著微妙的差異，適合搭配古典風格的家具和飾板(如:銅、大理石、天鵝絨)，提升空間整體的層次感。

4. Earth Colours森活 - 用色彩與大自然建立連結

透過設計與大自然建立連結是近年來建築與室內設計的潮流。「森活」主題色盤從自然汲取靈感，將戶外的藍、綠、青色搭配象徵大地的大地棕，將戶外元素帶進室內。再加上天然木材、竹製家具和室內植物，營造出清新而平靜的自然風韻。