　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】Dulux得利塗料2021色彩趨勢揭曉！溫暖色「大地棕」擁抱改變

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

▲Dulux2021年度色彩趨勢揭曉，將由溫暖從容的「大地棕」帶出「擁抱改變」的年度主題。

圖、文／Dulux 得利塗料

每年由得利塗料所屬的阿克蘇諾貝爾集團美學中心色彩專家及國際頂尖設計專家組成的團隊齊聚一堂，一起討論影響我們生活各個層面的全球最新趨勢，我們會將這些見解轉化為一種能反映當下氛圍的主題顏色，作為設計美學參考，透過色彩，反映世界潮流。

從2020年的趨勢討論裡，我們發現在周遭環境不斷變化中，人們正在重新思考生命中真正重要的事情。我們秉持自信、攜手合作，奠基於過去而展望未來，藉此進行評估並找出積極邁進的方式。2021年我們需要改變的勇氣，而家不僅可以提供堅實的支持基礎，也能成為揮灑創意的天地。

Dulux 2021年度色彩趨勢 - 大地棕(Brave Ground)、年度主題『擁抱改變』。

大地棕是一個溫暖的大地色彩，給人安穩從容感，有助我們與自然建立連結。其中性、樸實的色調，傳遞穩定的力量，並能成為空間改造時的紮實基底，讓您盡情揮灑創意，讓居家煥然一新。今年同樣推出4種不同的主題色盤 - 傳承、真我、聚力、森活，全都以年度色為主軸，讓您能透過喜歡的方式表達自我，並勇敢邁出第一步。

1. Timeless Colours傳承 - 用永恆經典色彩回歸家的本質
將大地棕(Brave Ground) 搭配「傳承」主題色組，創造一個輕鬆休閒的用餐區。不論採用復古風或現代風，都能利用這個調色盤做為室內陳設的紮實基底，而且與手工工藝品和天然素材搭配都相得益彰。

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

2. Express Colours真我 - 棕色也可以很時髦，搭配粉紅色系打造出色風格
「真我」主題色盤充滿現代感與表現張力，色盤中鮮豔的粉紅色和紅色相，展現獨樹一幟的個人風格。大地棕與明亮色系搭配可傳遞活潑有朝氣的氣息。這組色盤非常適合搭配現代感的傢俱、圖形圖案和淺色木地板，使整體色彩呈現十足格調。

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

3. Trust Colours聚力 - 平靜柔和的大地色組，居家辦公也溫馨舒適
「聚力」主題色盤由不同色調的大地色組成，可營造和諧而寧靜的氛圍，這組空間用色柔和雅致，有助於緩和緊張的情緒並提高專注力，提供舒適且安心的空間。色盤中的色調相近卻有著微妙的差異，適合搭配古典風格的家具和飾板(如:銅、大理石、天鵝絨)，提升空間整體的層次感。

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

4. Earth Colours森活 - 用色彩與大自然建立連結
透過設計與大自然建立連結是近年來建築與室內設計的潮流。「森活」主題色盤從自然汲取靈感，將戶外的藍、綠、青色搭配象徵大地的大地棕，將戶外元素帶進室內。再加上天然木材、竹製家具和室內植物，營造出清新而平靜的自然風韻。

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

▲▼色彩趨勢,Dulux,得利塗料,大地棕。（圖／Dulux得利塗料提供）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
兄弟與余謙簽約加盟　簽約金總額750萬元破紀錄
峮峮「守小鬼靈堂近6小時」！鞠躬雙眼緊閉疲憊模樣曝光
五月天怪獸現身小鬼靈堂！《玩很大》結緣親送最後一程
快訊／陳偉殷拋震撼彈！閃電加盟日職羅德
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

搬家費省下來！擁有「心」生活不用大費周章　選對顏色開啟第二人生

新買的傢俱隱藏甲醛？！　教你有效去除甲醛的撇步

中秋連假出遊吧！網推6家「友善寵物場地/旅館」讓毛孩放風奔跑　隨手拍出超清晰美照

善用手機自動對焦＋高速連拍　日本寵物攝影師分享「拍萌寵」不NG撇步

中秋團聚揪喝一杯！驚見好友變身品味型男　風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

新店首席「42層擎天雙塔」震撼雙北！「在地建商X台日營造」聯手獻上國際鉅作

終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力

挑戰新型態海上工作！外商徵才守護離岸風場　全球運維團隊夥伴打造風電產業

台南限定再加碼！漢堡王推「加糖漢堡」只賣4天　想吃多甜自己加

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

真人手機呈現「長輩3C日常」！ 超大字體+長輩圖...媽燦笑藏洋蔥

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

台南限定再加碼！漢堡王推「加糖漢堡」只賣4天　想吃多甜自己加

【廣編】Dulux得利塗料2021色彩趨勢揭曉！溫暖色「大地棕」擁抱改變

網購買到首盒「雙鋼印口罩」還開箱！網困惑：全面徵收怎還偷跑

全家聯名鼎泰豐推「獨賣鮮食」！民眾試吃「發現售價」驚呼：真的假的

張惇涵批「懂外交都知正常」　PO照打臉官員訪柯拉克自甘為奴說

影印資料到一半！　肥橘突卡位露餡「1:1粉肉球」驚網：有腹肌

頭份後庄國小非營利幼兒園3月完工　可容納350名師生

民眾澎湖淨灘發現「水雷」　國防部：擇期現地爆燬

疫情無法出國　台中VICTON粉絲越洋辦「韓勢慶生展」！

葡超／22歲「大空翼」上場6分鐘就進首球　助球隊絕平狂奔半場

台幣升破29！現在能否進場買美元了？

日職／陳偉殷扛羅德先發　井口資仁高度期待：爭冠戰力

「錄影習慣叫小鬼」吳宗憲感傷：改不了口　曝《玩很大》未來動向

「棒球是台灣國球！」柯文哲憶童年：一定鎖定紅葉少棒隊賽事轉播

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

消費熱門新聞

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

全家x鼎泰豐合推鮮食！民眾試吃「發現售價」驚：真的假的

美式賣場人氣尿布特價！網友揪囤貨

網購買到被徵收「雙鋼印口罩」還開箱

台南限定！漢堡王「加糖漢堡」只賣4天

泰奶控暴動！全家推泰泰厚奶霜淇淋

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣是關鍵

「青花瓷口罩」9/23愛買獨家開賣

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

剩下7天！麥當勞3大夯品買1送1

網友眼尖：雪肌精不一樣了！

台啤限定口味消失2年　今秋回歸

PS5預購開賣　10秒內火速秒殺

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

更多熱門

相關新聞

演藝圈暖爸再一枚！郭彥均幫女兒打造「動物園」

演藝圈暖爸再一枚！郭彥均幫女兒打造「動物園」

近日因為疫情關係，去哪都不方便，藝人郭彥均宅在家時，揪女兒妞妞展現出超強執行力，不用一整天的時間，馬上把妞妞的「塗鴉房」變身成「超暖動物園」，不僅為演藝圈新增一枚暖爸，也讓親友、網友紛紛敲碗，跪求改造房間的撇步。

省下搬家費選對顏色開啟第二人生

省下搬家費選對顏色開啟第二人生

只花小錢改造一個地方　老宅變美墅

只花小錢改造一個地方　老宅變美墅

除舊布新、房事No problem！

除舊布新、房事No problem！

2015色彩趨勢　暖銅橙取代冷色調

2015色彩趨勢　暖銅橙取代冷色調

關鍵字：

色彩趨勢Dulux得利塗料大地棕

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID最後1天不來看小鬼「行蹤曝光」！

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

峮峮靈堂「進食身影」惹心疼

楊丞琳最後一天也來送小鬼了！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面