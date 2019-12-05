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搬家費省下來！擁有「心」生活不用大費周章　選對顏色開啟第二人生

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▲▼得利塗料。（圖／記者湯興漢攝）

▲你心中的家是甚麼樣子？得利塗料（Dulux）與玖樓南京合作，要用色彩賦予家全新的定義。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人的生活，不外乎就是上班下班、吃飯睡覺，更有許多離鄉背井的租屋族們，回到家就躲進自己的房間，一扇一扇的門、一道一道的鎖，不只把自己關起來，也把心關起來，「家」漸漸變成「睡覺的地方」，「房子是租來的，但生活不是。」。在忙碌的生活與數位化的時代裡，快速、吵雜、疏離、冷漠逐漸成為人際互動的保護傘，2020年即將來臨，下一個新十年你對居家空間有甚麼期待跟想像呢?得利塗料透過對社會趨勢觀察與色彩的洞悉，提出獨特色彩方案，只要藉由一點點空間色彩的改變，從曙光青的年度色彩，就能讓你從「心」出發。

每個人對家的期待都大不相同，尤其是離鄉背井的人，對於「家」也充滿不同想像，居住在「玖樓南京」的信榮、文哲跟珮綺有多年租屋經驗。珮綺談到，都市人較疏離，家應該是緊密連結感情的地方，不管是家人或室友，都能自在分享生活，文哲說，租屋處限制較多，如果能依心意自由改造，會產生更多認同感，重新激起對房子的情感；信榮認為，在外工作像打仗，希望回到家可以靜靜思考充電，重新療癒自己。觀察到這些需求，得利塗料提出不同色彩主題，希望透過一點點不同的色彩組合，實踐大家對家的不同想像，例如珮綺很適合「有寧靜春日晨光的關懷之家」的主題，透過溫柔而空靈的色組，打造一個溫和寧靜的空間，可以用更多時間去經營真正重要的關係，關懷自身、愛的人、自然和城市。亦或文哲適合「鮮亮耀眼如初夏黎明的趣玩之家」 運用鮮活亮色交相輝映為家中註入一種煥新能量，打造出一個能夠激發感官知覺，令人愉悅的特別空間。以及信榮需要「新鮮清冽如冬日日出的靜思之家」利用多層次的灰階微妙灰度變化的色組，有一處足夠讓人凝神靜思心無雜念，不受打擾的空間。

請繼續往下閱讀...

秉持著對生活空間有共同的美好想像，得利塗料（Dulux）與9floor玖樓合作「玖樓南京」的共生空間塗刷計畫，以2020年度代表色「曙光青」結合「關懷」主題，賦予家全新定義。信榮表示，在外租屋會發現很多房東喜歡把房子漆成各種強烈的色彩，卻會造成視覺疲乏，很難遇到好的色彩空間；珮綺也認為透過合適的顏色可以建立熟悉感，像是被這個環境包圍著，尤其是視覺上讓人感到舒適、放鬆的色彩，會讓人更能融入環境。他們一致期盼透過得利塗料改造居家空間，來營造空間中的層次感、舒適性與歸屬感。

▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲信榮（左起）、珮綺、文哲三人甫搬入玖樓南京，很期待與得利塗料（Dulux）合作的居家改造提案。

▲▼得利塗料。（圖／資料照）

▲玖樓南京的室內空間設計了許多不同的角落，上油漆後更有層次感。（圖／資料照，下同）

▲▼得利塗料。（圖／資料照）

共同討論後，選擇了得利塗料「靜思之家」色組，以2020年度代表色「曙光青」（介於綠色、藍色和灰色之間宛如清晨天空中稍縱即逝的美景），搭配微妙灰度的色盤，打造充滿靜靜謐氣息卻不失關懷舒適的極簡之家，營造出公共空間的室外感。信榮提到，過去租屋常遇到房東希望呈現活潑的感覺，而將公共空間漆成鮮豔色彩，但待久了卻很不舒服；改造完後珮綺則特別喜愛在天氣好時待在公共空間，日光灑落牆面，散發出平靜、清爽的氛圍，讓人更有信心迎接新一天的挑戰。

至於房屋的內部，三人選擇米色作為改造色，恰好與室內原本的黃色燈光相呼應，暈開的色彩與牆面融為一體，在裡面生活顯得自在而舒適。原本設想改造房屋是件大工程，而透過得利塗料塗刷改造之後，卻大大改變了他們的想法，輕易入手的顏色油漆，卻能讓房子有很大改變，在這個悅享當下的共生空間，可以讓人們更加專注真正重要的事物，安撫每一天的心境，讓家可以成為暫停紛亂思緒的空間，感受到生活中嶄新的樣貌，大家異口同聲的表示更喜歡回「家」了。

透過關懷之家的色組帶來了更多「家」的感覺。居住在共生空間中，三個離鄉背井的人，對於「家」的想像卻有著一致的共同點，文哲認為，「家」的組成已經不再侷限於自己跟另一半還有小孩所完成的拼圖，更像是理念一致、生活態度相近、對生活有共同嚮往的人所組成，一起去佈置房子，讓它變成一個家；信榮跟珮綺則異口同聲表示能讓心情放鬆、能不受拘束做自己的地方就是家，在外工作像打仗，回到家可以充電、感到療癒，珮綺下了註解：「覺得自己是全世界最幸福的人」珮綺說道。

覺得生活一成不變嗎？不用大費周章，空間色彩應用得宜，就能為日子增添一點色彩，小小的改變就能帶來全新感受，自己的世界自己上色，生活中每一刻都從「心」開始。

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