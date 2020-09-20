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罷免康裕成總部成立！6000人已連署　發起人曝6大理由

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▲罷免康裕成總部成立。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲罷免康裕成總部成立。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

罷免民進黨高雄市三民區議員康裕成總部20日正式成立，現場湧入許多支持者前來連署，造勢主題以拒絕毒豬為焦點，「罷康站」總部表示，目前連署書數量已達6千份，盼能在月底前力拼1萬2千份連署書，突破第一階段門檻數量。

繼罷免民進黨市議員陳致中、時代力量市議員黃捷第一階段陸續通過後，罷免團體又將目標鎖定高雄市三民區市議員康裕成。「無良政客都下台！」罷康總部20日下午正式成立，現場湧入許多支持者，挺韓大將杏仁哥也到現場直播，並上台助講。

「罷康」發起人陳品宏指出，罷免康裕成有6大理由，包含貪贓枉法、濫用善款、包庇護航、膽大包天、尖酸刻薄及毒害人民。

陳品宏表示，康裕成曾有偽造文書案與涉及詐領健保費1600萬，擔任高雄市議長期間，未揭弊調查與監督高雄市氣爆善款45萬元，導致帳目至今仍流向不明；未揭弊嚴查慶富案，甚至反對市議會同仁成立慶富案調查委員會；將議員總質詢時間由60分鐘限縮成45分鐘，剝奪議員問政權益，開民主倒車。

陳品宏還說，康裕成的質詢方式語帶嘲諷，志不在關心市政，只為了羞辱他人，另同意美國瘦肉精豬進口台灣，不顧百姓健康著想，只為政黨利益。

▲罷免康裕成總部成立。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲罷免康裕成總部成立。（圖／記者許宥孺翻攝）

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