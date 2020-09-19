獨／密醫「暴力剪指」大噴血！他狠嗆：化膿妳的事　結局逆轉慘了

▲高雄市一家診所聘請無醫師執照人員替病患進行清創手術。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

竟有這款無良醫！高雄市一名女子日前手指遭車門夾擠，大拇指腫脹發黑，緊急前往鼓山區一家診所求診，不過高姓執刀人員態度不佳，手術過程不僅未戴手套還相當粗魯，懷疑這家診所聘請未具醫師資格者執行傷口清創手術，氣得向衛生局檢舉。經衛生局擇日查察後，發現該名員工確實未持有醫師執照，根本就是密醫。

「你在（幹嘛）…？」女子當下痛得說不出話，懷疑執刀人員並無醫師執照，因此拿出手機錄下整個手術過程，醫師才說，「不用緊張啦！這是要給它一個出口，血才能流出來，不是你想的要幹什麼啦！」隨即又持手術剪繼續動作，但是鮮血不停流出，女子又向醫師抗議：「你不要把我指甲挖很大耶！我真的很痛！我工作需要用到手。」醫師則是向女子和旁人解釋，「現在是在把修剪指甲邊邊，讓裡面的壞血流出來而已，誰在幫你拔指甲？不要在那邊大小聲，沒有割開，血要怎麼流出來？不然你來用啊！」

▲女子控訴執刀者無同理心，且手術過程相當粗魯且未戴手套。（圖／記者許宥孺翻攝）

事後女子的先生看到影片相當生氣，因為執刀醫師不僅相當粗魯，手術全程也沒有戴手套就進行無菌醫療行為，老公質疑這位進行門診手術的醫師並未持有醫師執照，違法為病患進行非專業的手術，因此氣向高雄市衛生局檢舉。

高雄市衛生局接獲檢舉後前往查察，當場發現未具醫師資格人員的高姓員工，正在幫病患拆線，高姓員工也坦承，自己是接到院內藍姓醫師指示，替2名患者進行清創、切開引流手術。高雄市衛生局表示，容留密醫，已對該診所負責人處罰鍰新台幣10萬元。

▲高姓員工還對女子說：「碰水化膿是妳的事！」（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局醫政事務科長陳建榮也提到，高姓員工涉違反醫師法第28條規定，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。至於高姓員工坦承以上醫療行為皆由藍姓醫師指示下執行，另柯姓負責醫師負督導管理之責，所以藍醫師和柯醫師則以共犯身分一併移送地檢署偵辦。