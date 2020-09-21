大樓外手機如雨下！幸好沒砸人...只因碰一聲「門破了」

記者黃子倩／高雄報導

高雄市刑大日前破獲一個詐騙集團，專門鎖定在澳洲、英國以及中國當地的民眾進行詐騙，手法其實是老梗、並不創新，先謊稱對方的手機門號散佈大量不實訊息，可能導致個資外洩，待被害人上鉤時再假冒當地警察機關或檢察機關要求匯款，前後得手約新台幣百萬元，警方鎖定詐騙機房落腳楠梓，會同市警局保大特勤員警攻堅破門，查扣相關證物，並將機房幹部及成員共6人移送法辦。

▲高雄刑大破獲一個詐騙機房，入屋內將嫌犯壓制。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄刑大破獲一個詐騙機房，特勤人員入屋內將嫌犯壓制。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這個詐騙集團為了避免受到追查，將發送詐騙簡訊的一線機房還有假冒檢警的二線機房，分別設在高雄市楠梓區兩棟大樓內，詐騙手法老套，謊稱被害人門號散佈不實資訊，有個資外洩疑慮，再趁被害人慌亂時，轉給假冒檢警的詐騙集團成員，要求被害人匯款以「保護個資」。

高雄市刑大會同保大等單位，前往2處機房藏匿的大樓破門攻堅，嫌犯見警方上門還想要煙滅證據，將詐騙用的15支手機從12樓的機房陽台往下扔，警方雖然注意到嫌犯動作，但撿回手機時，15支手機的機身皆以破損、毀壞，警方因此目前只查到7、8名被害人，初步推測這些被害人是中國或港澳地區的華人。

▲高雄刑大破獲一個詐騙機房，特勤人員入屋內將嫌犯壓制。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，雖然嫌犯犯案用的手機已經摔壞，警方攻堅破門，仍將6名涉案成員全數逮捕，目前初步估算他們詐騙得手的金額約100萬台幣，偵訊後全依詐欺罪嫌移送。

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